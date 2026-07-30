Neue Versionen der AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte vorgestellt

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Neue Versionen der AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte vorgestellt

Nach der offiziellen Ankündigung der AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte haben führende Hardware-Hersteller begonnen, ihre eigenen Versionen zu präsentieren. Laut ixbt.com betrifft dies hauptsächlich Modelle mit 8 GB Speicher, da die 4-GB-Version weiterhin ausschließlich für OEM-Systemintegratoren vorgesehen ist. Bekannte Marken wie Sapphire, ASRock und PowerColor haben bereits ihre ersten angepassten Geräte vorgestellt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Ein gemeinsames Merkmal aller drei neu eingeführten Geräte ist ihre Größe und Kompaktheit. Obwohl die Abmessungen nicht auf den Millimeter genau identisch sind, handelt es sich bei allen Geräten um effiziente Platinen, die mit einem Dual-Fan-Kühlsystem ausgestattet sind und zwei Erweiterungssteckplätze belegen. Insbesondere die von Sapphire und PowerColor veröffentlichten Modelle haben eine Länge von 200 Millimetern, während die ASRock-Variante mit 249 Millimetern etwas länger ausfällt.

Technische Spezifikationen und Leistungsanforderungen

Einer der Hauptvorteile der vorgestellten Grafikkarten ist ihre Energieeffizienz. Alle drei neuen Modelle verwenden einen einzelnen Acht-Pin-Stromanschluss. Laut der Quelle wird die TDP (Thermal Design Power) dieser Geräte auf etwa 100 W geschätzt.

Experten weisen darauf hin, dass in Zukunft auch Modelle mit reduzierten Taktraten und ohne zusätzlichen Stromanschluss innerhalb dieser Serie erscheinen könnten. Der Grund dafür ist, dass die 75 W Leistung, die der PCIe-Steckplatz liefert, für eine Grafikkarte dieser Stufe ausreichen. Dies bietet eine gute Gelegenheit, in Zukunft völlig lautlose Versionen mit passiven Kühlsystemen zu entwickeln.

AMDRadeonGrafikkarteASRockSapphire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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