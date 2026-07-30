Huawei startet 2027 die Produktion von glasbasierten Mikrochips

Der chinesische Technologieriese Huawei plant, bereits 2027 die Massenproduktion von Halbleiter-Glassubstraten aufzunehmen. Laut Ixbt.com könnte dieser strategische Schritt China ermöglichen, Südkorea und andere Wettbewerber zu überholen, indem diese fortschrittliche Technologie früher als geplant auf den Markt gebracht wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Um den neuen Produktionsplan umzusetzen, hat das Unternehmen bereits Vorbereitungen unter Einbeziehung lokaler Partner getroffen. Es wird erwartet, dass die neue glasbasierte Technologie zunächst in den Beschleunigern der Ascend-Familie des Unternehmens für den Bereich Künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Alle notwendigen Komponenten und Materialien werden von inländischen Zulieferern bereitgestellt.

Technologischer Vorsprung und Perspektiven

Derzeit werden bei der Halbleiterverpackung hauptsächlich herkömmliche organische Materialien verwendet. Glassubstrate stellen die nächste Stufe in der Entwicklung dieser Branche dar. Sie zeichnen sich durch eine bessere Wärmeableitung, geringere Verformung sowie eine deutlich höhere Verbindungsdichte und Energieeffizienz im Vergleich zu älteren Materialien aus.

Für Hochleistungsbeschleuniger, die für KI-Systeme konzipiert sind, sind diese Eigenschaften entscheidend. Dem Bericht zufolge arbeitet Huawei bei diesem Projekt eng mit führenden lokalen Unternehmen wie BOE, Visionox, Yunchen Semiconductor und AKM Meadville zusammen. Diese Unternehmen beschleunigen ihrerseits ihre entsprechenden technologischen Entwicklungen.

Auswirkungen auf den Weltmarkt

Wenn Huawei seine Pläne rechtzeitig umsetzen kann, könnte China Südkorea auf dem Halbleitermarkt überholen. Südkoreanische Hersteller hatten geplant, die Massenproduktion ähnlicher Glassubstrate erst nach 2028 zu beginnen, während Huawei dies ein Jahr früher anstrebt.

Diese Initiative wird es Huawei ermöglichen, seine Position auf dem Markt für KI-Chips, der derzeit von amerikanischen Herstellern dominiert wird, deutlich zu stärken. Darüber hinaus wird dieser Schritt dazu beitragen, die Abhängigkeit des Unternehmens von ausländischen Verpackungstechnologien, einschließlich der CoWoS-Lösungen von TSMC, zu verringern.