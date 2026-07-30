Mark Zuckerberg sagt voraus, dass in den nächsten fünf Jahren Milliarden Menschen einen persönlichen AI-Agenten haben werden

Während einer Quartalskonferenz mit Investoren erklärte Meta-CEO Mark Zuckerberg, dass in den nächsten fünf Jahren Milliarden von Menschen ihre eigenen persönlichen AI-Agenten haben werden. Laut Ixbt.com wird diese Technologie die Ziele der Nutzer verstehen und dazu dienen, deren Interessen in jedem Bereich rund um die Uhr zu unterstützen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Zuckerberg ist der Ansicht, dass solche Agenten den Menschen in Zukunft eng bei der Verwaltung von Finanzen, Gesundheit, persönlichen Beziehungen und Haushaltsarbeiten helfen werden. Es wurde auch betont, dass WhatsApp und die anderen Messaging-Plattformen des Unternehmens eine zunehmend wichtige Rolle bei der Interaktion mit AI spielen werden. Insbesondere hat sich Meta AI bereits zu einem führenden Dienst auf der WhatsApp-Plattform entwickelt.

Marktwettbewerb und AI-Agenten

Derzeit ist das Bestreben, AI-Systeme zu entwickeln, die nicht nur Fragen beantworten,dern auch praktische Handlungen im Auftrag von Menschen ausführen, nicht auf Meta beschränkt. Während Google spezielle AI-Agenten als Kernfunktion bei der Aktualisierung seiner Suchmaschine vorstellte, stößt der Programmieragent Claude Code von Anthropic bei Ingenieuren auf großes Interesse.

Dennoch gelingt es Meta möglicherweise nicht völlig, das Vertrauen der Investoren zu rechtfertigen, da das Unternehmen riesige Summen in seine zukunftsweisenden Projekte lenkt. Nach der Veröffentlichung des letzten Quartalsberichts sank der Wert der Meta-Aktie um fast 10 Prozent. Die Reality Labs-Abteilung des Unternehmens, die für Augmented Reality und Metaverse-Projekte verantwortlich ist, verzeichnete in diesem Quartal erneut einen Verlust von fast 4,6 Milliarden Dollar.

Finanzmittel und Infrastrukturkosten

Die Investitionen von Meta in die AI-Infrastruktur haben zu einem starken Rückgang des freien Cashflows geführt. Im aktuellen Quartal lag der freie Cashflow des Unternehmens bei 784 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 91 Prozent im Vergleich zu 8,55 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Dennoch steigen die Ausgaben weiter.

Insbesondere gaben Meta und BlackRock diese Woche eine Partnerschaft zum Bau eines 14 Milliarden Dollar teuren Rechenzentrums in El Paso, Texas, bekannt. Zuckerberg betonte, dass der Verkauf von Intelligenz voraussichtlich höhere Gewinne als der direkte Verkauf von Rechenleistung bringen wird.

Derzeit wurden die von Meta weltweit auf den WhatsApp- und Messenger-Plattformen eingeführten Business-Agenten von über einer Million Unternehmen erfolgreich übernommen. Die Unternehmensleitung zeigt sich zuversichtlich, dass die in den kommenden Monaten und Jahren entstehenden persönlichen AI-Agenten das Fundament für neue Einnahmequellen und Produkte bilden werden.