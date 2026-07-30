Verstärkung für Spartak: Spektakuläre Rückkehr von Shomurodov nach Russland diskutiert

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Verstärkung für Spartak: Spektakuläre Rückkehr von Shomurodov nach Russland diskutiert

Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft und Torschützenkönig der türkischen Süper Lig Eldor Shomurodovs Karriere sorgt erneut für Gesprächsstoff. Sein ehemaliger Rostov-Mitspieler und früherer russischer Fußballspieler Arseniy Logashov betonte, dass der usbekische Stürmer ein idealer Kandidat für Russlands berühmtesten Verein, Spartak Moskau, ist.

Zamin.uz präsentiert eine Analyse von Logashovs Ansichten und Shomurodovs jüngsten phänomenalen Erfolgen.

Arseniy Logashov: „Shomurodov ist ein komplett fertiger und reifer Spieler“

Arseniy Logashov Eldor Shomurodovbeschrieb ihn als einen Stürmer, der in der Lage ist, den Kader jedes Teams in der russischen Premier Liga zu verstärken. Seiner Meinung nach befindet sich Shomurodov derzeit im besten sportlichen Alter und hat den Höhepunkt seiner Karriere erreicht.

„Shomurodov kann Spartak definitiv verstärken. Er ist ein Stürmer, den jedes Team in der russischen Premier Liga braucht. Wenn Eldor jetzt auf dem Transfermarkt wäre, würden sich sofort Interessenten für ihn anstellen. Er ist im besten sportlichen Alter. Er ist nicht mehr jener junge Angreifer aus Rostov, sondern ein vollständig geformter, reifer Spieler“, sagte Logashov.

Der ehemalige Fußballspieler fügte zudem hinzu, dass Eldors Erfahrungen in Italien und der Türkei ihn auf ein neues Niveau gehoben haben: „In Italien und der Türkei wurde Eldor beigebracht, echten großen Fußball zu spielen.“

Galapokal in Istanbul und Süper Lig-Torschützenkönig

Eldor Shomurodovs Wechsel in die Türkei wurde zu einem neuen und äußerst erfolgreichen Kapitel in seiner Karriere. Im Sommer 2025 Istanbul Başakşehirals Leihgabe zum Verein gewechselt, stellte der Stürmer in allen Wettbewerben sein Können unter Beweis.

Seine Statistiken in der Türkei sind beeindruckend:

  • In allen Turnieren: 44 Spiele.

  • Tore: 23.

  • Vorlagen: 6.

Shomurodov beendete die Saison als Torschützenkönig der Süper Lig, was den türkischen Club zwang, den usbekischen Stürmer im Sommer-Transferfenster 2026 fest zu verpflichten. Logashov betonte, dass diese Erfahrung Eldor zu einem viel stärkeren Spieler gemacht hat als während seiner Zeit in der russischen Meisterschaft.

Super-Tor bei der WM 2026 und Geschichte bei Rostov

Shomurodov nahm auch erfolgreich mit der usbekischen Nationalmannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 teil. Das Tor des 31-jährigen Angreifers gegen die Demokratische Republik Kongo wurde als eines der zwei schönsten Tore des Turniers ausgezeichnet, was seine Weltklasse-Fähigkeiten erneut unter Beweis stellte.

Zur Erinnerung: Shomurodov ist den Fans der russischen Premier Liga bestens bekannt. Er spielte von 2017 bis 2020 für Rostov. Im Trikot von Rostov absolvierte der usbekische Stürmer insgesamt 91 Spiele, erzielte 18 Tore und wurde im August 2019 zum besten Spieler der Liga gewählt. Später sammelte er auch Erfahrungen bei den italienischen Vereinen Genua, Roma, Spezia und Cagliari.

Wichtige Fakten zu Eldor Shomurodovs Karriere

Verein / Team

Zeitraum

Spiele

Tore

Vorlagen

Leistungsdaten / Auszeichnungen

Rostov (Russland)

2017–2020

91

18

-

RPL-Spieler des Monats (August 2019)

Genua (Italien)

2020–2021

31

8

-

-

Roma (Italien)

2021–2023

61

7

-

-

Istanbul Başakşehir (Türkei)

2025–

44*

23*

6*

Torschützenkönig der türkischen Süper Lig (*Leihzeit)

Usbekistan NT

-

-

-

-

WM-2026-Teilnehmer, Schütze eines der schönsten Tore der WM 2026

Diskussionen über die spektakuläre Rückkehr von Süper Lig-Torschützenkönig und WM-Star Eldor Shomurodov nach Russland stehen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit aller Fußballfans.

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Glauben Sie, dass es die richtige Entscheidung für Eldor Shomurodov wäre, zu Spartak Moskau oder einem anderen russischen Spitzenklub zurückzukehren? Oder sollte er in der Türkei bleiben und seine Erfolge in Europa fortsetzen? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Prognosen in den Kommentaren!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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