AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte kommt nicht in den freien Handel

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AMD Radeon RX 9050 Grafikkarte kommt nicht in den freien Handel

Die kürzlich vorgestellte Radeon RX 9050 Grafikkarte mit 4 GB Speicher wird nicht im regulären Einzelhandel erhältlich sein. Laut einem Vertreter von Wccftech und offizieller Bestätigung des Unternehmens ist dieser Grafikbeschleuniger ausschließlich für den OEM-Markt bestimmt und kann nicht separat erworben werden, berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese neue Grafikkarte wurde speziell für Partnersysteme entwickelt. Sie zielt darauf ab, Kunden im Einsteiger-Gaming-Segment einen hohen Gesamtwert und eine kostengünstige Lösung zu bieten. Derzeit ist nicht geplant, diese 4-GB-Version außerhalb von OEM-Systemen zu verkaufen.

Wird in Komplett-PCs geliefert

Aufgrund dieses Ansatzes wird die Radeon RX 9050 nur in bestimmten Regionen als Teil von vorgefertigten PC-Systemen zu finden sein. Das Unternehmen hat diese Politik klar definiert und sie richtet sich nicht an Nutzer, die Komponenten eigenständig kaufen und ihre PCs selbst zusammenbauen.

Obwohl solche OEM-Produkte im Laufe der Zeit manchmal auch in den Einzelhandel gelangen, ist dieser Fall anders. Experten glauben, dass ein neues Gerät mit nur 4 GB VRAM bei heutigen Selbstbau-PC-Käufern kaum auf großes Interesse stoßen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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