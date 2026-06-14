NASA testet Überschallflugzeug X-59 in neuer Phase

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) hat einen wichtigen Erfolg bei der Erprobung des experimentellen Flugzeugs X-59 erzielt, von dem eine Revolution in der Luftfahrt erwartet wird. Das im Rahmen des Quesst-Programms entwickelte Luftfahrzeug näherte sich bei seinem jüngsten Flug seinen maximalen Geschwindigkeitswerten und erreichte die festgelegte Zielhöhe. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com erreichte die X-59 bei den am 12. Juni durchgeführten Tests erstmals eine Geschwindigkeit von 1,4 Mach (etwa 1487 Kilometer pro Stunde). Der Flug fand in einer Höhe von fast 17 Kilometern über dem Meeresspiegel statt. Bemerkenswert ist, dass diese Werte als Grundlage für zukünftige Kernforschungen dienen werden.

Technologie für leisen Überschallflug

Die Hauptaufgabe des Projekts besteht darin, den starken, explosionsartigen Knall (Überschallknall) zu beseitigen, der beim Überschallflug entsteht. Normalerweise erzeugen solche Flugzeuge beim Überfliegen von Siedlungsgebieten einen starken Lärm, der Fenster zum Klirren bringt. Die X-59 ist dank ihrer speziellen Konstruktion darauf ausgelegt, diesen Lärm auf ein sanftes „Klopfen“ zu reduzieren.

In der aktuellen Testphase wird die X-59 von einem F-15 Forschungsjäger der NASA begleitet. Die F-15 ist mit speziellen Instrumenten ausgestattet, um Stoßwellen in der Luft zu messen und die Luftströmungen um das Versuchsgerät zu analysieren. Die akustischen Werte werden derzeit noch nicht vollständig ausgewertet, da auch das Begleitflugzeug selbst Lärm erzeugt.

Zukunftspläne und kommerzielle Perspektiven

Sobald das Programm zur Erweiterung der Flugmodi abgeschlossen ist, werden die Experten zur Phase der akustischen Validierung übergehen. In diesem Prozess wird der tatsächliche Lärmpegel des Flugzeugs mithilfe von am Boden installierten Sensoren gemessen. Danach plant die NASA, das Flugzeug über verschiedene Städte der USA fliegen zu lassen.

Die unter der Stadtbevölkerung durchgeführten Umfragen und die gesammelten Daten werden den internationalen Luftfahrtbehörden vorgelegt. Diese Informationen könnten als Grundlage für eine Überprüfung der Verbote für kommerzielle Überschallflüge über Land dienen. Wenn das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird, beginnt eine neue Ära in der Passagierluftfahrt.

Experten sind der Meinung, dass Passagierflugzeuge der nächsten Generation, die auf der X-59-Technologie basieren, die Flugzeit bei interkontinentalen Flügen halbieren könnten. Dies spart nicht nur Zeit, sondern ist auch von großer Bedeutung für die Steigerung der Effizienz der globalen Logistik und der geschäftlichen Beziehungen.