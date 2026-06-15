Frank-Gründerin Charlie Javice bittet Donald Trump um Begnadigung

Charlie Javice, die Gründerin des Startups Frank, die in den USA wegen eines aufsehenerregenden Betrugsfalls zu mehr als sieben Jahren Haft verurteilt wurde, bemüht sich um eine Begnadigung durch Präsident Donald Trump. Wie das Wall Street Journal berichtet, führen Javices Vertreter derzeit geheime Verhandlungen mit Personen aus dem Umfeld der Regierung im Weißen Haus. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Berichten zufolge wurde Charlie Javice für schuldig befunden, die Bank JPMorgan um 175 Millionen Dollar betrogen zu haben. Sie erstellte Millionen gefälschter Kundenkonten, um den Wert ihres Startups künstlich aufzublähen. Während sie ihre Strafe verbüßt, hat sie zudem Berufung gegen das Gerichtsurteil eingelegt und behauptet, ungerecht behandelt worden zu sein.

Politische Lage und Konflikt mit der Bank

Interessant an der Situation ist, dass das Verhältnis zwischen der Bank JPMorgan und Präsident Donald Trump sehr angespannt ist. Nach den Ereignissen am Kapitol am 6. Januar 2021 hatte die Bank Konten von Trump und seinen Unternehmen geschlossen. Trump bezeichnete dies als politischen Druck und verklagte die Bank sowie deren CEO Jamie Dimon auf 5 Milliarden Dollar.

Experten glauben, dass eine Begnadigung von Javice durch Trump eine Art "Rache" an JPMorgan sein könnte. Die Bank hatte als Hauptgeschädigte des Betrugs von Javice deren Bestrafung gefordert. Obwohl Javices Name noch nicht auf der offiziellen Begnadigungsliste des Justizministeriums steht, wächst diese Liste täglich.

White-Collar-Kriminelle in der Warteschlange

Anlässlich des 250. Jahrestages der Unabhängigkeit der USA prüft die Regierung im Weißen Haus die Begnadigung von etwa 250 Häftlingen. Zu denjenigen, die diese Gelegenheit nutzen wollen, gehören nicht nur Charlie Javice, sondern auch "White-Collar"-Kriminelle, die wegen schwerer Wirtschaftsverbrechen angeklagt sind, wie etwa der Gründer der Krypto-Börse FTX, Sam Bankman-Fried.

Dass Charlie Javice einflussreiche Unterstützer hat, könnte ihre Chancen erhöhen. So war Apollo-Chef Marc Rowan einer der ersten Investoren des Startups und sagte vor Gericht zu ihren Gunsten aus. Rowan gilt als eine der einflussreichen Persönlichkeiten, die hohe Summen für Trumps Wahlkampagnen gespendet haben.

Diese Situation hat erneut den Interessenkonflikt zwischen Politik und Wirtschaft im US-Rechtssystem verdeutlicht. Sollte Javice begnadigt werden, könnte dies als Straflosigkeit für einen der größten Startup-Betrugsfälle gewertet werden, was an den Finanzmärkten sicher für negative Resonanz sorgen wird.