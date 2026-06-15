In den letzten Monaten haben viele entwickelte Länder weltweit strenge Maßnahmen angekündigt, um die Nutzung sozialer Netzwerke durch Minderjährige einzuschränken. Dieser Trend wird vorangetrieben, um die jüngere Generation vor Cybermobbing, Internetsucht und psychischen Problemen zu schützen. Australien war hierbei ein Vorreiter und schuf einen Präzedenzfall für andere Staaten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Großbritannien war eines der letzten Länder, das sich dieser Liste anschloss. Premierminister Keir Starmer gab Mitte Juni bekannt, dass er beabsichtige, die Nutzung sozialer Medien für Kinder zu verbieten. Diese von den Regierungen vorgeschlagenen Regeln zielen darauf ab, die Risiken für junge Nutzer zu verringern, einschließlich schädlicher Inhalte und des Einflusses von Online-Prädatoren.

Staaten, die Verbote eingeführt haben oder planen

Derzeit verschärfen mehrere Länder die gesetzlichen Anforderungen an die Social-Media-Giganten. Im Folgenden sind die Staaten aufgeführt, die in dieser Richtung aktive Schritte unternehmen:

Australien: Ab Dezember 2025 wird die Nutzung von Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und X für Kinder unter 16 Jahren offiziell verboten. Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, können mit Geldstrafen von bis zu 34,4 Millionen USD belegt werden.

Ab Dezember 2025 wird die Nutzung von Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und X für Kinder unter 16 Jahren offiziell verboten. Unternehmen, die gegen die Regeln verstoßen, können mit Geldstrafen von bis zu 34,4 Millionen USD belegt werden. Österreich: Ende März wurde die Einführung von Einschränkungen für Kinder bis 14 Jahre bekannt gegeben.

Ende März wurde die Einführung von Einschränkungen für Kinder bis 14 Jahre bekannt gegeben. Kanada: Hat einen Gesetzentwurf zur digitalen Sicherheit für Nutzer bis 16 Jahre entwickelt.

Hat einen Gesetzentwurf zur digitalen Sicherheit für Nutzer bis 16 Jahre entwickelt. Dänemark: Die Regierung hat eine politische Einigung über die Sperrung von Plattformen für Kinder bis 15 Jahre erzielt.

Nach australischem Vorbild betreffen die Einschränkungen keine Bildungs- und Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder YouTube Kids. Beliebte Ressourcen wie Facebook, Snapchat, Reddit und Twitch werden jedoch streng kontrolliert. Die australische Regierung verlangt von den Unternehmen, mehrstufige Verifizierungsmethoden zur Altersbestimmung einzusetzen, anstatt sich nur auf die Eingabe eines Geburtsdatums zu verlassen.

Dennoch lösen solch drastische Maßnahmen gesellschaftliche Debatten aus. Insbesondere Organisationen wie Amnesty Tech und verschiedene Experten halten diese Verbote für unwirksam. Ihrer Meinung nach gefährden invasive Methoden der Altersprüfung die Privatsphäre personenbezogener Daten und ignorieren die moderne digitale Realität der jungen Generation.

Auch im usbekischen Segment ist der Einfluss sozialer Netzwerke auf die Erziehung der Jugend ein häufig diskutiertes Thema. Diese Erfahrungen westlicher Staaten könnten künftig auch die digitale Sicherheitspolitik in unserer Region beeinflussen. Derzeit versuchen die meisten Länder, die Tech-Giganten durch Geldstrafen und rechtliche Hürden in die Pflicht zu nehmen.