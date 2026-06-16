Neuer Marktführer bei AI-Gadgets: Umsatz von Plaud übersteigt 100 Millionen Dollar

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Neuer Marktführer bei AI-Gadgets: Umsatz von Plaud übersteigt 100 Millionen Dollar

Der Markt für KI-gestützte Hardware durchläuft derzeit eine komplexe Phase. Während viele Startups scheitern, hat Plaud mit seinem innovativen Ansatz einen echten Wendepunkt in der Branche geschaffen. Berichten zufolge hat der jährlich wiederkehrende Umsatz (ARR) des Unternehmens die Marke von 100 Millionen Dollar überschritten. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Plaud konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung smarter Geräte, die Meetings und Verhandlungen aufzeichnen, in Text umwandeln und analysieren. Bisher konnte das Unternehmen über 2 Millionen Geräte verkaufen, darunter den Plaud Pin und kreditkartengroße Gadgets, die auf der Rückseite von Smartphones haften. Dieses Ergebnis gilt als seltener Erfolg im AI-Hardware-Segment.

Auf dem Weg in eine bildschirmlose Zukunft

Gründer und CEO Nathan Xu betonte, dass Plaud einen anderen Weg eingeschlagen hat, während sich die meisten AI-Unternehmen auf Software hinter einem Monitor konzentrieren. Seiner Meinung nach finden wirklich wichtige Kommunikation nicht über die Tastatur, sondern in Live-Gesprächen statt. Daher schuf das Unternehmen ein bildschirmloses Interface, damit die Menschen ihre Aufmerksamkeit auf das Gegenüber richten können.

Plaud-Geräte zeichnen Gespräche auf, erstellen Zusammenfassungen (Summary) und generieren Aufgabenlisten. Dies hat sich zu einem sehr praktischen Werkzeug entwickelt, insbesondere für Fachleute und Firmenkunden mit vielen Terminen. Laut TechCrunch stammt der Großteil des Umsatzes des Unternehmens aus Abonnementdiensten.

Derzeit wechseln fast 50 Prozent der Nutzer vom kostenlosen Basisplan zu kostenpflichtigen Pro- oder Unlimited-Plänen. Das Unternehmen verkauft derzeit keine separaten Software-Abonnements; für die Nutzung der kostenpflichtigen Dienste muss der Nutzer ein Plaud-Gerät besitzen. Letztes Jahr wurde das Plaud Pro Modell für 179 Dollar eingeführt, in diesem Jahr der ähnlich preiswerte Plaud Pin S.

Wettbewerb und Expansion

Plaud entwickelt nicht nur physische Geräte, sondern auch ein Software-Ökosystem. Vor kurzem wurden die Plaud Teams Plattform für Firmenkunden und eine Desktop-App zur Verarbeitung von Audioaufnahmen von Online-Meetings gestartet. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, nicht nur mit Einzelnutzern, sondern auch mit großen Geschäftsstrukturen zusammenzuarbeiten.

  • Plaud-Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes Design und einen langlebigen Akku aus;
  • Nutzer erhalten jeden Monat 300 Minuten kostenlose Transkription;
  • Die AI extrahiert automatisch die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch.
Der Wettbewerb auf dem Markt verschärft sich jedoch. Marken wie Anker, Viaim, Vibe und Pocket versuchen ebenfalls, sich in diesem Segment mit eigenen AI-Diktiergeräten und smarten Assistenten zu etablieren. Dennoch behält Plaud durch sein Geschäftsmodell, das Hardware und Software harmonisch vereint, vorerst die Führung.

PlaudKünstliche IntelligenzGadgetsTechnologieStartup
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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