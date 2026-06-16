Flutterwave-Startup nach Ripple-Investition mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet

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Flutterwave-Startup nach Ripple-Investition mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet

Flutterwave, einer der größten Betreiber von Zahlungsinfrastrukturen in Afrika, gab den Abschluss seiner jüngsten Investitionsrunde bekannt. Nach dieser Finanzierungsphase erreichte die Marktbewertung des Startups insgesamt 3,2 Milliarden Dollar. Der bemerkenswerteste Aspekt dieser Runde ist der Einstieg von Ripple, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, als Investor. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das Unternehmen hat bisher nicht offengelegt, wie viel Kapital in dieser Phase genau eingeworben wurde, aber laut Vertretern von Flutterwave übersteigen die Gesamtinvestitionen in das Projekt 500 Millionen Dollar. Die Beteiligung von Ripple ist Teil einer strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen, um digitale Finanzdienstleistungen auf dem afrikanischen Kontinent auszuweiten.

Barrieren und neue Lösungen bei grenzüberschreitenden Zahlungen

Flutterwave ist hauptsächlich im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen tätig. Derzeit sind internationale Geldtransfers in Afrika aufgrund der Fragmentierung der Bankensysteme, instabiler Wechselkurse und strenger Kontrollen ein komplexer Prozess. In vielen Fällen werden Transaktionen innerhalb des Kontinents über europäische Städte wie London abgewickelt, was zu unnötigen Verzögerungen und Kosten führt.

Flutterwave beabsichtigt, diese Probleme durch die Integration von API-Technologien zu lösen. Dies ermöglicht es dem gesamten afrikanischen Markt, als ein einziger Finanzraum zu fungieren. Anfang dieses Jahres hat das Unternehmen seine technologische Basis durch die Übernahme des Bank-Startups Mono weiter gestärkt.

Laut ixbt.com hat Flutterwave im letzten Monat in Zusammenarbeit mit Polygon Labs auch Stablecoin-Lösungen für Unternehmen eingeführt. Diese Technologie ermöglicht schnellere und günstigere Überweisungen unter Umgehung traditioneller Bankensysteme. Die Partnerschaft mit Ripple wird dem Unternehmen helfen, seine Infrastruktur für den Umgang mit digitalen Assets weiter zu optimieren.

Für Ripple ist diese Vereinbarung ebenfalls von strategischer Bedeutung, da das Unternehmen seine Position auf dem afrikanischen Markt stärken möchte. Derzeit ist Flutterwave in 35 Ländern des Kontinents erfolgreich tätig. Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft die finanzielle Inklusion in der Region erhöht und die Integration von Kryptowährungstechnologien in die Realwirtschaft beschleunigt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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