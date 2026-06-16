Während Künstliche Intelligenz (AI) in der Welt der modernen Technologie rasant an Popularität gewinnt, wachsen Zweifel und Misstrauen unter den gewöhnlichen Nutzern. Eine neue Studie von WordPress VIP zeigt, dass 60 Prozent der Verbraucher in den USA die Verwendung des Wortes "AI" in Markenbotschaften negativ wahrnehmen. Dies bedeutet, dass die Balance zwischen technologischem Fortschritt und Kundenvertrauen für Unternehmen zu einer ernsthaften Herausforderung geworden ist. Techcrunch.com berichtet .

Dem Forschungsbericht zufolge vertrauen 86 Prozent der Befragten den von Künstlicher Intelligenz bereitgestellten Informationen nicht vollständig und bevorzugen es weiterhin, Primärquellen unabhängig zu prüfen. Interessanterweise gaben 42 Prozent der Teilnehmer an, AI-Antworten ohne klare Quellenangabe sogar weniger zu vertrauen als medizinischen Berechnungen oder komplexen Datenschutzrichtlinien. Diese Situation beweist erneut, wie wichtig die Transparenz von Informationen im digitalen Raum ist.

Die "Entmenschlichung" der digitalen Welt

Die Veränderungen des Internets im letzten Jahrzehnt haben auch die Stimmung der Nutzer beeinflusst. Drei von vier Befragten betonten, dass das heutige Internet im Vergleich zu vor 10 Jahren "weniger menschlich" geworden ist. Während Marken gezwungen sind, Inhalte nicht nur für traditionelles SEO und die Google-Suche, sondern auch für AI-Algorithmen zu erstellen, steigt der Wert von lebendiger Kommunikation und einem menschlichen Ansatz.

Laut Brian Alvey, CTO von WordPress VIP, wurden Websites früher für Menschen erstellt, müssen nun aber auch für AI-Agenten angepasst werden, die im Namen von Menschen handeln. Wenn Website-Inhalte nicht von Künstlicher Intelligenz gelesen werden können, könnten sie in den Suchergebnissen verschwinden. Wenn jedoch die wenigen Nutzer, die über AI auf die Seite gelangen, keinen menschlichen Geist im Inhalt spüren, werden sie nicht zurückkehren.

Laut ixbt.com bestätigen auch Vertreter des Unternehmenssektors diesen Trend. 60 Prozent der Unternehmensleiter stellten im vergangenen Jahr einen Anstieg des Traffics aus Systemen der Künstlichen Intelligenz fest. Daher betrachten 74 Prozent der Entscheidungsträger die Sichtbarkeit der Marke und deren Nennung als Datenquelle in AI-Systemen als vorrangige Aufgabe.

Strategie zur Erhaltung des Vertrauens

Verbraucher erwarten von Marken nicht nur technologische Neuerungen, sondern auch Offenheit. Einige wichtige Punkte, die im Rahmen der Studie ermittelt wurden, sind:

Für 33 Prozent der Verbraucher ist das Vorhandensein eines Links zur Primärquelle ein wesentliches Zeichen für Vertrauen;

80 Prozent der Nutzer sind der Meinung, dass Informationen im Internet offen und für alle zugänglich sein sollten, anstatt von wenigen großen Konzernen kontrolliert zu werden;

Nutzer schätzen analytische Artikel, die von Experten geschrieben wurden, höher ein als von AI generierte Texte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass lokale Marken im usbekischen Markt, in dem AI-basierte Dienste zunehmen, aus diesem globalen Trend Schlüsse ziehen sollten. Die bloße Implementierung von Technologie reicht nicht aus; die Aufrechterhaltung einer aufrichtigen und transparenten Kommunikation mit dem Kunden bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Künstliche Intelligenz sollte ein unterstützendes Werkzeug sein, darf aber den menschlichen Faktor nicht vollständig verdrängen.