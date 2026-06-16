Snap stellt lang erwartete Specs AR-Brille vor: Preis und Funktionen

Nach jahrelanger Forschung hat Snap endlich seine intelligente Brille der nächsten Generation, die Specs, der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das auf einer AI-Konferenz in Long Beach vorgestellte Gerät soll ein neues Kapitel in der Welt der Augmented Reality (AR)-Technologien aufschlagen. Der Preis des Geräts überraschte jedoch viele — das neue Gadget ist mit 2.195 Dollar ausgezeichnet. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com beginnt die Vorbestellungsphase für die Specs-Brille am 16. Juni. In der ersten Phase wird das Gerät in den USA, Großbritannien und Frankreich ausgeliefert. Es ist anzumerken, dass Snap bereits seit über zehn Jahren an diesem Projekt arbeitet. Die Firma hatte zuletzt 2019 eine Version für Endverbraucher veröffentlicht, danach wurden alle Modelle nur in einem geschlossenen Rahmen für Entwickler präsentiert.

Technische Daten und Design

Optisch erinnern die Specs an etwas größere Sonnenbrillen. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass alle Rechenprozesse direkt auf dem Gerät durchgeführt werden. Das bedeutet, es ist keine externe Einheit oder kabelgebundene Verbindung erforderlich. Das Gerät wird von zwei Snapdragon-Prozessoren angetrieben, verfügt über ein Sichtfeld von 51 Grad und kann 16 Millionen Farben darstellen.

Das Gewicht des Gadgets liegt je nach Modell zwischen 132 Gramm und 136 Gramm. Dieser Wert ist zwar deutlich schwerer als bei der Meta Ray-Ban Brille, aber wesentlich leichter als beim Apple Vision Pro Headset. Die Akkukapazität reicht für vier Stunden Dauerbetrieb, während ein spezielles Ladeetui die Gesamtbetriebszeit auf bis zu 20 Stunden verlängern kann.

Funktionen und Künstliche Intelligenz

Specs bieten den Nutzern nicht nur die Möglichkeit, Videos anzusehen oder Fotos zu machen, sondern auch eine vollständige Arbeitsumgebung. Über das Gerät können das Internet gesurft, E-Mails geprüft und Produktivitäts-Apps genutzt werden. Zudem besteht die Möglichkeit, Spiele zu spielen. Besonders hervorzuheben ist die Funktion "EyeConnect": Wenn sich zwei Nutzer gegenseitig ansehen, wird automatisch eine Multiplayer-Spelsession zwischen ihnen aktiviert.

Der stärkste Aspekt des neuen Geräts ist die kontextuelle AI. Wenn ein Nutzer ein Objekt ansieht und eine Frage dazu stellt, liefert die Brille sofort die benötigten Informationen. Ein solches AI-Assistenzsystem entwickelt sich derzeit zum wichtigsten Wettbewerbsfeld auf dem Markt für intelligente Brillen.

Was den Preis betrifft, so rückt der Wert von 2.195 Dollar die Specs-Brille eher in das Segment für High-Tech-Enthusiasten und Profis als auf den Massenmarkt. Zum Vergleich: Die Meta Ray-Ban Brillen beginnen bei 350 Dollar, während Apple Vision Pro auf etwa 3.500 Dollar geschätzt wird. Dieser Schritt von Snap wird als wichtiger, wenn auch kostspieliger Versuch gewertet, AR-Technologien in den Alltag zu integrieren.