Das israelische Unternehmen Mobileye hat bekannt gegeben, dass es sich von einem Lieferanten für autonomes Fahren zu einem Volloperator entwickelt. Der Intel-Tochterkonzern plant, bis 2027 seinen eigenen Robotaxi-Dienst in einer US-Stadt zu starten. Dieser Schritt markiert eine wichtige strategische Wende und stellt das Unternehmen in eine Reihe mit Wettbewerbern wie Waymo und Tesla. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Bisher hat Mobileye nicht offengelegt, in welcher Stadt der Dienst genau starten wird. In der Anfangsphase, im Laufe des Jahres 2027, soll eine Flotte von 100 fahrerlosen Autos aufgebaut werden. Bei Erfolg plant das Unternehmen, seinen Fuhrpark in den nächsten fünf Jahren auf 17.000 Robotaxis zu erweitern.

Strategischer Wandel und neues Geschäftsmodell

Laut einer Erklärung von Mobileye-Gründer und CEO Amnon Shashua beginnt die Robotaxi-Revolution gerade erst und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir weltweit reisen, grundlegend zu verändern. Lange Zeit war das Unternehmen als Lieferant von Chips für Computer Vision und Fahrerassistenzsysteme (ADAS) für große Autogiganten wie Volkswagen bekannt.

Nun möchte das Unternehmen nicht mehr nur Technologie verkaufen, sondern auch eine Position auf dem Dienstleistungsmarkt einnehmen. Zu diesem Zweck gründet Mobileye eine neue operative Abteilung. Für die Kundenbetreuung und Bestellverwaltung wird die dem Unternehmen gehörende Moovit-App genutzt. Diese Integration ermöglicht es, den Nutzern einen komfortablen und fertigen Service anzubieten.

Warum ausgerechnet Robotaxis?

Bereits in einem Interview aus dem Jahr 2018 betonte Amnon Shashua, dass das Robotaxi-Geschäft ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu vollautonomen Fahrzeugen für Endverbraucher sei. Seiner Meinung nach lassen sich sichere fahrerlose Autos für den privaten Gebrauch nicht herstellen, ohne die Technologie zuvor durch Robotaxi-Dienste unter realen Bedingungen zu perfektionieren.

Interessanterweise hat Mobileye noch nicht offiziell bestätigt, welches Modell für seine Robotaxi-Flotte zum Einsatz kommen wird. Das Unternehmen gab lediglich an, mit „Herstellern von Plattformen zu kooperieren, die für autonomes Fahren bereit sind“. Wie jedoch ixbt.com und andere Quellen anmerken, wurde in offiziellen Pressemitteilungen eine modifizierte Variante des elektrischen Crossover Ora iQ von Great Wall Motors aus China gezeigt.

Diese Nachricht könnte die Beziehungen zwischen Mobileye und seinen Partnern beeinflussen, da das Unternehmen nun in direkten Wettbewerb mit den Automobilherstellern tritt, an die es seine Technologie verkauft. Dennoch ist die Geschäftsführung von Mobileye zuversichtlich, dass die neue Ausrichtung das Kerngeschäft als Zulieferer ergänzen wird.