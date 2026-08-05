Der englische Klub Liverpool hat auf dem Transfermarkt mit seinen Aktivitäten begonnen, um die Offensive grundlegend umzugestalten. Nach Informationen von RMC Sport bemühen sich die Reds ernsthaft um die Verpflichtung des talentierten Flügelspielers Ibrahim Mbaye von Paris Saint-Germain. Der senegalesische Nationalspieler betrachtet Liverpools Projekt als Priorität und hat dem Transfer positiv zugestimmt. Goal.com berichtet .

Die Liverpooler Führung verhandelt derzeit nicht nur über Mbaye, sondern auch über dessen Teamkollegen Bradley Barcola. Obwohl Ibrahim in der vergangenen Saison 30 Spiele für Paris Saint-Germain bestritt und drei Tore erzielte, war er mit seiner Spielzeit nicht vollständig zufrieden. Dieser Faktor und die begrenzten Möglichkeiten in Frankreich veranlassten den Spieler, sich für einen Abschied vom Klub zu entscheiden.

Transferkonkurrenz und finanzielle Bedingungen

Der Pariser Klub fordert eine Ablösesumme von 50 Millionen Euro für die Freigabe seines vielversprechenden Spielers. Der Preis wird mit den starken Leistungen des Fußballers bei der jüngsten Weltmeisterschaft begründet, darunter sein Tor beim 3:1-Sieg gegen Frankreich. Die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain haben erklärt, dass sie bei einem passenden Angebot bereit sind, sich von dem Spieler zu trennen.

Liverpool ist jedoch nicht der einzige Interessent im Rennen um den talentierten Spieler. Auch die englischen Topklubs Tottenham und Manchester City beobachten Mbayes Leistungen aufmerksam. Zudem hat Borussia Dortmund aus Deutschland erste Anfragen zum Spieler gestellt.

Neue Wendungen in den Verhandlungen

Mbayes neuer Berater Jorge Mendes und seine Agentur Gestifute spielen im Transferprozess eine wichtige Rolle. Es stellte sich heraus, dass der Spieler kurz vor einer Fortsetzung seiner Karriere in der Bundesliga stand; eine Einigung mit RB Leipzig war beinahe abgeschlossen. Doch nachdem ein anderer Transfer, der Wechsel von Ousmane Diomande zu Paris Saint-Germain, gescheitert war, kam auch diese Vereinbarung nicht zustande.

Liverpool steht inzwischen in direktem Kontakt mit der Agentur und verschafft sich in den Verhandlungen einen Vorteil. Der Cheftrainer hatte mehrfach betont, dass die Flügel vor der neuen Saison verstärkt werden müssten. Auf Pressekonferenzen erklärte der Coach offen, dass die Mannschaft dringend neue Spieler benötige, insbesondere auf der Flügelposition.

Sollte Paris Saint-Germain Mbaye für rund die genannten 50 Millionen Euro verkaufen, wäre dies nach dem Wechsel von Gonçalo Ramos zu Milan der nächste finanzielle Erfolg des Klubs. Liverpool will seine Offensivkraft durch diese Transfers weiter steigern.