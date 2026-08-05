Lucid Motors will 1,4 Milliarden Dollar sparen, um die Finanzkrise zu überwinden

Der Elektroautohersteller Lucid Motors hat einen umfassenden Plan zur operativen Neuausrichtung angekündigt, um die finanzielle Stabilität wiederherzustellen und übermäßige Kosten zu senken. Laut Ixbt.com sollen diese unter dem neuen CEO Silvio Napoli eingeleiteten Veränderungen das Unternehmen aus einer tiefen Krise führen und bis 2027 ausreichende Finanzreserven sichern. Techcrunch.com berichtet .

Laut dem Finanzbericht des Unternehmens für das zweite Quartal konzentriert sich der wichtigste Teil des gesamten Sparplans auf die Senkung der Barausgaben um 1,4 Milliarden Dollar. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen die Investitionsausgaben um 500 Millionen Dollar gekürzt, durch Bestandsmanagement zwischen 600 und 800 Millionen Dollar eingespart und die Betriebskosten um 200 Millionen Dollar reduziert werden.

Veränderungen im Management und drastische Kürzungen

Bei seinem ersten Quartalstreffen mit Investoren räumte CEO Silvio Napoli offen erhebliche Mängel im operativen Geschäft des Unternehmens ein. Seinen Worten zufolge war Lucid trotz marktführender Innovationen über Jahre hinweg nicht in der Lage, konsequent zu handeln, erfüllte seine Versprechen nicht und brachte Produkte auf den Markt, bevor sie ausgereift waren.

Um diese Probleme zu lösen, leitete Napoli umgehend konkrete Schritte ein. Das Unternehmen stellte hochqualifizierte Führungskräfte für Finanzen, Technologie, Kundenbetreuung, digitale Technologien und Transformation ein. Außerdem wurde die Zahl der direkten Untergebenen des CEO halbiert, und im Juni wurde die Belegschaft um 18 % beziehungsweise etwa 1.500 Mitarbeitende reduziert.

Finanzkennzahlen und künftige Prioritäten

Trotz strenger Sparmaßnahmen weisen die jüngsten Finanzergebnisse von Lucid auf hohe Verluste hin. Obwohl der Umsatz im zweiten Quartal 405 Millionen Dollar betrug, belief sich der Nettoverlust auf 1,26 Milliarden Dollar. Dennoch verfügte das Unternehmen zum Ende des Berichtszeitraums über eine Gesamtliquidität von 3 Milliarden Dollar.

Um die Finanzkrise zu überwinden und künftig profitabel zu werden, hat das Unternehmen mehrere wichtige strategische Prioritäten festgelegt:

Ein neues Elektroauto der Mittelklasse auf den Markt bringen

Das AMP-2-Werk in Saudi-Arabien vollständig hochfahren

Das Robotaxi-Programm gemeinsam mit Uber und Nuro weiterentwickeln

Die Betriebskosten strikt kontrollieren

Nach Ansicht des Managements werden diese Maßnahmen und die als „eigenständig gewinnen“ bezeichneten Prioritäten entscheidend für Lucids künftigen Erfolg und die Stärkung seiner Marktposition sein.