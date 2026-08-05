MSI präsentiert die Draco Epic-Sonderreihe zum 40. Jubiläum

MSI, eine der bekanntesten Technologiemarken, hat im Rahmen der Feierlichkeiten zu seinem 40. Jubiläum spezielle Produkte vorgestellt. Laut ixbt.com präsentierte das Unternehmen die Draco Epic genannte neue Produktreihe, die sich durch ihre markante Optik auszeichnet. Ixbt.com berichtet .

Wie der Name der neuen Reihe bereits andeutet, liegt der Schwerpunkt auf einem Drachenthema. Dieses symbolische Motiv findet sich auf den Kühlkörpern, PC-Gehäusen und weiteren Elementen der Geräte wieder und verleiht den Produkten ein unverwechselbares Aussehen.

Geräte der Jubiläumsreihe

Im Rahmen der Sonderreihe wurden einige der wichtigsten und gefragtesten Komponenten der PC-Welt in einem neuen Design aufgelegt. Nutzer können insbesondere ein Set erwerben, das folgende Geräte umfasst:

Grafikkarten

Mainboards

Flüssigkeitskühlungen

Netzteile

Headsets

PC-Gehäuse

Eines der auffälligsten vorgestellten Produkte ist die Grafikkarte GeForce RTX 5080 16G Suprim Draco Epic Edition. Das Modell basiert auf der regulären RTX 5080 Suprim und wurde vor allem optisch verändert.

Experten zufolge wurde die Kühlerabdeckung der neuen Grafikkarte nur geringfügig verändert, während die Backplate vollständig neu gestaltet wurde. Dadurch passt das Gerät zur Jubiläumsreihe.

Insgesamt verfolgt MSI einen klassischen Ansatz. Zwar wurden keine völlig neuen oder einzigartigen technologischen Geräte vorgestellt, doch das Erscheinungsbild bestehender Serienmodelle wurde anlässlich des Jubiläums deutlich aufgewertet.

Das Unternehmen hat bislang keine Informationen zu den Preisen der Geräte dieser limitierten Reihe veröffentlicht. Außerdem sollen alle neuen Produkte nur in begrenzten Stückzahlen auf den Markt kommen.