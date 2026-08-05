Die Moskauer Tretjakow-Galerie bereitet die Eröffnung der groß angelegten Landschaftsausstellung „Naturfotografie“ am 3. November dieses Jahres vor. Sie verbindet moderne Mobilfotografie mit einem reichen historischen Erbe. In den Sälen des Gebäudes am Krymski Wal werden rund 130 Werke von mehr als 30 Autoren gezeigt, die den Zeitraum vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart abdecken. Die meisten davon werden erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Das berichtet ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com vereint die von Nikita Erofejew kuratierte Ausstellung nicht nur Werke aus dem umfangreichen Bestand der Galerie, sondern auch Fotografien der Gewinner des Huawei XMAGE-Wettbewerbs für mobile Fotografie. Besucher können sowohl klassische Fotografien als auch moderne Aufnahmen betrachten, die mit Geräten der neuen Generation erstellt wurden. Die Werke werden in einem speziellen digitalen Bereich sowie als separate Offline-Installation im zweiten Stock präsentiert.

Die Evolution der Fotokunst

Die zentrale Idee der Ausstellung besteht darin, den langen Entwicklungsweg der Fotografie nachzuzeichnen – von ihrer anfänglichen Nachahmung der Malerei bis zur Herausbildung einer eigenen, unabhängigen und unverwechselbaren künstlerischen Sprache. Die ältesten gezeigten Fotografien stammen von Jewgeni Wischniakow, Nikolai Meschtscherin und Igor Grabar und versetzen die Besucher in die Atmosphäre vergangener Zeiten.

Die Fotografie des 20. Jahrhunderts wurde durch eigenständige Stilrichtungen und Experimente bereichert. Einen besonderen Platz nehmen Beispiele des Piktorialismus von Nikolai Andrejew ein, die mit speziellen Drucktechniken und weichzeichnenden Objektiven entstanden, ebenso wie Alexander Rodtschenkos Experimente mit Perspektiven im Konstruktivismus. Außerdem zeigt die Ausstellung Architekturaufnahmen von Wadim Kowrigin aus dem Moskauer Umland, Anatoli Erins Walaam-Serie, Panoramen von Nikolai Kuljabakin sowie Beispiele verschiedener Performances und von Land Art.

Huawei XMAGE und neue Technologien

Der technologische Teil der Ausstellung demonstriert anschaulich die Möglichkeiten moderner Smartphones. Dazu gehören insbesondere Fotografien, die mit neuen Geräten der Huawei Pura 90s -Serie aufgenommen wurden. Den vorliegenden Informationen zufolge ist das Modell Pura 90s Pro Max dieser Reihe mit einem 200-Megapixel-Tele-Periskopobjektiv mit großem Sensor sowie hardwarebasierter RAW-Verarbeitung bei 20-fachem Echtzeit-Zoom ausgestattet.

Die technischen Möglichkeiten des Geräts gewährleisten eine hohe Bildqualität nicht nur beim Fotografieren, sondern auch bei Videoaufnahmen. Das Smartphone verfügt außerdem über einen 1/1,28 Zoll großen 50-Megapixel-RYYB-Sensor, ein 40-Megapixel-Ultraweitwinkelmodul und eine 13-Megapixel-Frontkamera. Laut Hersteller ermöglicht die XMAGE-Optik der zweiten Generation eine 43 % präzisere Farbwiedergabe und einen um 34 % erweiterten Farbumfang.

Zur Erinnerung: Jede interessierte kreative Person kann an diesem globalen Wettbewerb teilnehmen. In Russland läuft derzeit die Bewerbungsphase für die XMAGE Awards 2026 und dauert bis zum 30. August dieses Jahres. Die Registrierung erfolgt über den Community-Bereich der offiziellen Website; der Termin für die Bekanntgabe der Gewinner wird später mitgeteilt. Bemerkenswert ist, dass der seit 2017 veranstaltete Wettbewerb fast fünf Millionen Einsendungen aus mehr als 170 Ländern erhalten hat. Seit 2024 finden seine Ausstellungen offline in Metropolen wie Shanghai, Paris, Dubai und Moskau statt.