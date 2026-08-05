Chelseas neue Disziplinarpolitik sorgt für Proteste unter den Fans

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Chelseas neue Disziplinarpolitik sorgt für Proteste unter den Fans

Der englische Klub Chelsea hat eine neue Sanktionspolitik angekündigt, die unter den Fans eine heftige Debatte ausgelöst hat. Wie Goal.com berichtet, sieht der offizielle Leitfaden des Klubs vor, dass unerlaubte Ticketübertragungen und sexuelle Gewalt mit demselben Strafmaß geahndet werden. Dies löste in der Fußballwelt große Empörung und Verwunderung aus. Goal.com berichtet dass.

Laut einem auf der offiziellen Klubwebsite veröffentlichten Dokument gilt für beide Verstöße dieselbe Sanktion: ein zwölfmonatiges Stadionverbot für Stamford Bridge sowie der sofortige Einzug der Dauerkarte. Die Entscheidung hat die Frage nach der Verhältnismäßigkeit im Umgang mit unterschiedlichen Verstößen aufgeworfen und bei Vertretern treuer Fangruppen berechtigte Fragen ausgelöst.

Disziplinarmaßnahmen und die Frage der Verhältnismäßigkeit

Die Chelsea-Führung betont, dass jeder Fall individuell geprüft wird und eine härtere oder mildere Strafe als die festgelegte Standardmaßnahme verhängt werden kann. In der Klubmitteilung heißt es: „Dieses Sanktions- und Verbotsystem dient als Leitfaden und zeigt, wie der Klub mit Verstößen gegen Verhaltens- und Ticketbestimmungen umgeht.“

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem führende Premier-League-Klubs ihren Kampf gegen den Zweitmarkt für Tickets verschärfen. Viele Anhänger kritisieren die Klubpolitik, die teure Karten offenbar für ausländische Touristen mit einmaligem Besuch priorisiert. Die eigenständige Übertragung von Tickets auf andere Personen bereitet treuen Fans häufig Schwierigkeiten.

Strafen für andere Verstöße

Neben Verstößen im Zusammenhang mit Tickets sieht der Leitfaden auch härtere Strafen für schwerwiegendere Straftaten und gefährliches Verhalten vor. Körperliche Angriffe auf Klubmitarbeiter sowie groß angelegter Ticketbetrug gelten als wesentliche Verstöße, die zu einem unbefristeten Klubverbot führen können.

Außerdem ist vorgesehen, dass Personen, die während eines Spiels verbotene Gegenstände mitführen oder ein Stadionverbot missachten, mit einem dreijährigen Stadionverbot belegt werden. Solche strengen Regeln zeigen zwar die Bemühungen der Klubs um Sicherheit und Ordnung, doch die Härte einiger Bestimmungen bleibt Gegenstand der Debatte.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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