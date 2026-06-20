China schafft Rechenzentrum im Weltraum: Daten werden nun im Orbit verarbeitet

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China schafft Rechenzentrum im Weltraum: Daten werden nun im Orbit verarbeitet

China leitet eine neue Ära in der Technologiewelt ein. Die Regierung des Landes hat offiziell die Einrichtung des Innovationszentrums für Weltraum-Computing-Technologien genehmigt. Dieses Projekt sieht vor, KI und komplexe Rechenprozesse von terrestrischen Rechenzentren direkt in den offenen Weltraum — auf Satelliten und orbitale Plattformen — zu verlagern. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation von ixbt.com wird erwartet, dass das neue Zentrum bis Ende Juni dieses Jahres seinen Betrieb aufnimmt. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, ein einheitliches Ökosystem für Weltraum-Rechensysteme, satellitengestütztes Internet der Dinge (IoT) und zukünftige orbitale Rechenzentren zu schaffen. Dabei geht es nicht nur um die Datenübertragung, sondern um die Möglichkeit, Daten direkt im Weltraum zu analysieren.

Vorteile orbitaler Rechenzentren

Derzeit fungieren Satelliten lediglich als Werkzeuge zur Datenerfassung und -übertragung. Die neue Technologie ermöglicht es mithilfe installierter leistungsstarker Prozessoren und AI-Algorithmen, Daten vor Ort zu verarbeiten. Dies wird in folgenden Bereichen zu revolutionären Änderungen führen:

  • Reduzierung der Last auf terrestrischen Rechenzentren;
  • Optimierung des vom Weltraum zur Erde übertragenen Informationsvolumens (es werden nur verarbeitete Ergebnisse gesendet);
  • Erhebliche Steigerung der Geschwindigkeit von Fernerkundungs- und Kommunikationsdiensten;
  • Bildung intelligenter Inter-Satelliten-Netzwerke.
Im Rahmen dieses Projekts werden Chinas größte Elektronikhersteller, Vertreter der Weltraumindustrie und Softwareentwickler für KI vereint. Dieser zentralisierte Ansatz dient dazu, technologische Prozesse zu beschleunigen und die Weltrauminfrastruktur auf eine neue Stufe zu heben.

Es ist anzumerken, dass die Idee, Berechnungen im Weltraum durchzuführen, nicht nur China interessiert. Private US-Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin hatten bereits zuvor angekündigt, an ähnlichen Projekten zu arbeiten. Chinas Ansatz unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es sich um ein strategisches Programm auf staatlicher Ebene handelt.

Experten zufolge werden Rechenkapazitäten im Weltraum in Zukunft die globale Internetabdeckung verbessern und den Echtzeitbetrieb von ultra-hochpräzisen Kartierungssystemen gewährleisten. Dies wird nicht nur für militärische oder wissenschaftliche, sondern auch für zivile Zwecke — Navigation, Landwirtschaft und Umweltmonitoring — einen großen Durchbruch bedeuten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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