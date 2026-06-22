Partnerschaft zwischen Samsung und OpenAI: Über 120.000 Mitarbeiter wechseln zu ChatGPT Enterprise

Ein bedeutendes strategisches Abkommen wurde zwischen dem südkoreanischen Technologiegiganten Samsung Electronics und dem KI-Führer OpenAI unterzeichnet. Gemäß diesem Vertrag wird Samsung über 120.000 seiner Mitarbeiter mit ChatGPT Enterprise Edition und der Programmierplattform Codex ausstatten. Dies wird als einer der größten Unternehmensverträge in der Geschichte von OpenAI gewertet. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das neue System wird zunächst für alle Mitarbeiter von Samsung Electronics in Südkorea sowie für die weltweit tätigen Spezialisten der Device Experience (DX)-Sparte zugänglich sein. Zur Information: Bis Ende 2024 beschäftigte das Unternehmen insgesamt 262.000 Mitarbeiter, von denen nun ein erheblicher Teil fortschrittliche AI-Funktionen in ihren täglichen Arbeitsabläufen nutzen kann.

Steigerung der Arbeitseffizienz und Sicherheitsfragen

laut ixbt.com ist das Hauptziel der Einführung dieser Technologie die grundlegende Steigerung der Arbeitseffizienz in Bereichen wie Softwareentwicklung, Marketing, Produktdesign und Fertigung. Es wird erwartet, dass Mitarbeiter Aufgaben wie Datenanalyse, die Erstellung von Dokumententwürfen und die Arbeit an kreativen Lösungen mithilfe von ChatGPT schneller erledigen.

Das Unternehmen hat zudem besonderes Augenmerk auf interne Sicherheitsfragen gelegt. Die ChatGPT Enterprise-Version unterscheidet sich von der Version für Endnutzer durch ein höheres Maß an Datenschutz und Privatsphäre. Dies ist für Großkonzerne wie Samsung von entscheidender Bedeutung, da es das Risiko des Abflusses vertraulicher Unternehmensdaten eliminiert.

Neue Funktionen der Codex-Plattform

Die Codex-Plattform, die anfangs nur als Werkzeug zur Softwareentwicklung bekannt war, hat sich nun zu einem universellen System entwickelt. Sie hilft nicht nur Entwicklern, sondern auch Nicht-Technikern bei der Automatisierung von Geschäftsprozessen. Laut OpenAI hat die Zahl der Codex-Nutzer 5 Millionen pro Woche überschritten, wobei dieser Wert in Südkorea seit Februar um fast 800 Prozent gestiegen ist.

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für Samsung, um die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu erhalten. Die Integration von AI in den Arbeitsprozess wird die Lösung komplexer Probleme und die Geschwindigkeit bei der Entwicklung innovativer Produkte beschleunigen. Diese Erfahrung könnte in Zukunft als Vorbild für andere große Technologiemarken dienen.