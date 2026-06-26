OpenAI holt Uber-Manager für die Eroberung des indischen Marktes

OpenAI, gilt als Marktführer im Bereich der AI, führt seine Expansionsstrategie in Indien — seinem größten Markt außerhalb der USA — auf eine neue Stufe. Das Unternehmen hat Prabhjit Singh, den ehemaligen Präsidenten von Uber India und Südasien, zu seinem ersten Managing Director in Indien ernannt. Dieser Schritt ist für OpenAI von strategischer Bedeutung, um den technologischen Einfluss in der Region zu stärken. Laut Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, wird Singh seine Aufgaben ab September dieses Jahres übernehmen. Er berichtet an Kiran Mani, den Direktor von OpenAI für den asiatisch-pazifischen Raum. Dem neuen Leiter wurden wichtige Aufgaben übertragen, wie die Erweiterung der Nutzerbasis, die Gewinnung von Firmenkunden, die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei Regulierungsfragen sowie die Steuerung operativer Prozesse.

Strategische Investitionen und Expansion

OpenAI betrachtet Indien als den zweitwichtigsten Markt für sein globales Wachstum. Das Unternehmen hatte im August letzten Jahres sein erstes Büro in Neu-Delhi eröffnet. In diesem Jahr ist die Einrichtung weiterer Büros in großen Tech-Hubs wie Mumbai und Bangalore geplant. Die Ernennung von Prabhjit Singh ist der dritte große Schritt des Unternehmens in der regionalen Personalpolitik.

Zuvor hatte OpenAI Pragya Misra, die Erfahrung bei Meta und Truecaller gesammelt hat, zur Leiterin für Strategie und globale Angelegenheiten ernannt. Zudem wurde der ehemalige Leiter von Twitter India, Rishi Jaitly, als Berater für Regierungsbeziehungen zur AI-Politik hinzugezogen. Die Konzentration solch hochkarätiger Experten belegt das ernsthafte Interesse des Unternehmens an der Region.

Indien — Das Zentrum des AI-Wettlaufs

Der indische Markt wächst nicht nur bei der Nutzerzahl, sondern auch bei der technologischen Infrastruktur rasant. OpenAI ist bereits Partnerschaften mit den größten Konglomeraten des Landes wie Reliance und Tata Group eingegangen. Das Unternehmen ist zudem in den Bereichen Hochschulbildung, E-Commerce und dem Bau von Rechenzentren aktiv. Die Popularität der ChatGPT-App unter indischen Nutzern hat diesen Prozess weiter beschleunigt.

Derzeit stellt OpenAI in Indien weiterhin Spezialisten in verschiedenen Bereichen ein. Die Liste der offenen Stellen umfasst:

AI Deployment Engineers;

Developer Experience Engineers;

Marketing-Leads;

Solutions Engineers und Partnership Directors.

Auch andere US-AI-Giganten lassen den indischen Markt nicht außer Acht. Beispielsweise eröffnete der Hauptkonkurrent von OpenAI, Anthropic, Ende 2025 sein Büro in Bangalore und holte die ehemalige Leiterin von Microsoft India, Irina Gous, in sein Team. Mit über einer Milliarde Internetnutzern und einer riesigen Entwicklerbasis ist Indien mittlerweile zu einem zentralen Schauplatz des globalen Technologiekampfes geworden.