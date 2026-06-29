Geheimnis der Vergangenheit des Sonnensystems: Sternannäherung könnte die Oortsche Wolke verändert haben

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Geheimnis der Vergangenheit des Sonnensystems: Sternannäherung könnte die Oortsche Wolke verändert haben

Eine neue Studie basierend auf Daten der Gaia-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) hat ein bedeutendes Gravitationsereignis in den Außenbereichen des Sonnensystems aufgedeckt. Wissenschaftler geben an, dass der Vorbeigang des Sterns HD 7977 vor etwa 2,5 Millionen Jahren die Dynamik der Oortschen Wolke, die als Reservoir gefrorener Körper gilt, vollständig verändert haben könnte. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Normalerweise wurde angenommen, dass die Bewegung langperiodischer Kometen durch die Gravitationswellen (galaktische Gezeiten) der Milchstraße beeinflusst wird. Die Analyse der Kometenbahnen zeigte jedoch, dass ihre Eintrittswege in das innere Sonnensystem unregelmäßiger und zufälliger sind als erwartet. Dies deutet auf einen starken externen Einfluss hin.

Der Einfluss des Sterns HD 7977 auf den Kometenschauer

Mathematischen Modellen zufolge könnte der Stern HD 7977 in einer Entfernung von 6.000 bis 10.000 astronomischen Einheiten an der Sonne vorbeigezogen sein. Eine solche Annäherung ermöglichte es dem Gravitationsfeld des Sterns, Objekte in der Oortschen Wolke aus ihrer Position zu rütteln. Infolgedessen wurden einige dieser Objekte in den inneren Teil des Sonnensystems gelenkt, was einen über Millionen von Jahren andauernden "Kometenschauer" auslöste.

Forscher untersuchten die Bahnen von 112 Kometen, die seit 1989 beobachtet wurden, und stellten fest, dass ihre Bewegung besser zum Modell des Sterneneinflusses passt. Sollte sich diese Theorie bestätigen, könnte die heutige Fülle an Kometen das letzte Echo dieser urzeitlichen Begegnung sein.

Diese Entdeckung zwingt uns auch dazu, unsere Vorstellungen über die Gesamtzahl der Objekte in der Oortschen Wolke zu überdenken. Wenn der aktuelle Kometenstrom durch den Sterneneinfluss künstlich verstärkt wurde, ist es wahrscheinlich, dass die tatsächliche Dichte der Objekte im Weltraum halb so hoch ist wie bisher angenommen.

Zukünftige Beobachtungen und Unsicherheiten

Es ist anzumerken, dass das Modell noch nicht perfekt ist. Wissenschaftler weisen auf Abweichungen zwischen den gemessenen Kometenbahnen und den Berechnungen hin. Dies könnte durch nicht-gravitative Faktoren wie Gas- und Staubströme aus den Kometenkernen verursacht werden. Zudem müssen die Daten zur genauen Trajektorie des Sterns HD 7977 weiter präzisiert werden.

In naher Zukunft werden Daten des Vera C. Rubin Observatory und der Gaia-Mission helfen, diese Hypothese zu prüfen. Die Untersuchung solcher Anomalien in den Außenbereichen des Sonnensystems ist nicht nur für die Astronomie, sondern auch für das Verständnis vergangener klimatischer und biologischer Veränderungen auf der Erde von großer Bedeutung.

WeltraumGaiaOortsche WolkeAstronomieKomet
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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