In der Welt der modernen Technologie gewinnt die Kombination aus Kompaktheit und hoher Leistung zunehmend an Bedeutung. Machenike hat seinen aktualisierten GTR Mini PC vorgestellt. Dieser winzige Computer zieht die Aufmerksamkeit nicht nur durch Alltagsaufgaben, sondern auch durch seine Fähigkeit, ressourcenintensive moderne Spiele problemlos auszuführen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Modells das Gleichgewicht zwischen Preis und Leistung. Das Gerät, das auf dem chinesischen Markt mit etwa 690 USD (4.699 Yuan) bewertet wird, ermöglicht trotz seiner geringen Größe das Spielen von "schweren" Spielen wie Cyberpunk 2077 in mittleren Einstellungen. Dies macht es zu einer attraktiven Wahl für Büroangestellte und Budget-Gamer.

Die technische Basis des Geräts ist der AMD Ryzen 7 255H Prozessor. Dieser Chip verfügt über 8 Kerne und 16 Threads mit einer maximalen Taktfrequenz von bis zu 4,9 GHz. Der Cache beträgt 24 MB. Was die Grafik betrifft, ist der integrierte Radeon 780M Videokern zuständig. Der Hersteller betont, dass dieser GPU stabile Bildraten in beliebten Spielen wie GTA V, Forza Horizon 5, Genshin Impact und Fortnite bietet.

Kompaktes Design und leistungsstarkes Kühlsystem

Das Gehäuse des Machenike GTR Mini PC nimmt nur 0,74 Liter ein. Die Abmessungen betragen 128 x 128 x 45,1 mm bei einem Gewicht von etwa 650 Gramm. Diese Maße machen es sehr praktisch, den Computer hinter einem Monitor zu verstecken oder in einer Tasche mitzuführen. Im Vergleich zu großen Systemeinheiten auf dem usbekischen Markt bietet dieses Gadget einen großen Vorteil bei der Platzersparnis.

Um die Wärme im kleinen Gehäuse effektiv abzuleiten, ist das MER 1.0 Kühlsystem installiert. Es besteht aus einem Lüfter und zwei Heatpipes. Das System ist für einen stabilen Betrieb bei 65 W ausgelegt und kann bei kurzzeitigen Lasten bis zu 70 W bewältigen. Dies verhindert die Überhitzung des Geräts auch bei langen Spielsessions.

Auch die Speicher- und Erweiterungsmöglichkeiten freuen die Nutzer. Das Gerät ist mit 16 GB DDR5 RAM und einer 1 TB PCIe 4.0 SSD ausgestattet. Vor allem hat der Hersteller die Möglichkeit gelassen, den Computer in Zukunft zu modernisieren. Insbesondere über Dual-Channel-Speicherslots und einen zusätzlichen M.2-Slot kann die Speicherkapazität weiter erhöht werden.

Schnittstellen und Konnektivität

Trotz seiner geringen Größe ist der Machenike GTR Mini PC mit allen notwendigen Anschlüssen ausgestattet. Dies ermöglicht die Anpassung an jeden modernen Arbeitsplatz:

USB4 und mehrere Standard-USB-Ports;

HDMI 2.0 und DisplayPort 1.4 Videoausgänge;

2,5-Gigabit-Ethernet-Port;

Audio-Anschlüsse.

Dieser Mini-PC eignet sich nicht nur für Spiele, sondern auch für komplexe Aufgaben wie Videoschnitt oder Programmierung. Während das Gerät derzeit auf dem chinesischen Markt erhältlich ist, wird erwartet, dass in den kommenden Monaten die Bestellmöglichkeit für Nutzer in Usbekistan über globale Plattformen erscheint. Solche kompakten Lösungen beweisen erneut, dass sie traditionelle große Computer ersetzen können.