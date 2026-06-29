Apple arbeitet weiter an seiner langfristigen Strategie. Neuen Informationen des bekannten chinesischen Insiders Digital Chat Station zufolge hat der Cupertino-Riese bereits mit dem Design der Smartphone-Reihe für 2027 begonnen und erste Prototypen in die Testphase geschickt. Dies sorgt in der Technologiewelt für großes Interesse. Berichtet wird darüber von Ixbt.com Bericht heißt es.

Geleakten Informationen zufolge wird Apple sein Produktportfolio im Jahr 2027 erheblich erweitern. Insbesondere haben die Arbeiten am iPhone 19 Pro bereits begonnen, und es wird berichtet, dass sich auch das faltbare iPhone Ultra der zweiten Generation, das wohl das teuerste und innovativste Gerät des Unternehmens werden soll, in der Designphase befindet. Dies deutet darauf hin, dass Apple ernsthaft in den Markt für faltbare Geräte einsteigen will.

Display-Technologien und neue Modelle

Laut Digital Chat Station wird das iPhone Air 2 Modell mit einem 6,55-Zoll LTPO OLED-Display ausgestattet sein. Dieser Bildschirm wird eine 1,5K-Auflösung haben und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützen. Dies stellt sicher, dass das Gerät nicht nur dünn, sondern auch technologisch auf höchstem Niveau ist. Solche dünnen und leistungsstarken Modelle standen auch für Nutzer in Usbekistan stets im Fokus.

Auch das Basismodell iPhone 18 wurde nicht vergessen. Der Insider betont, dass dieses Gerät über ein 6,3-Zoll LTPO OLED-Display verfügen wird. Die Auflösung und Bildwiederholrate werden voraussichtlich identisch mit denen des iPhone Air 2 sein. Dies bedeutet, dass auch Standardmodelle eine hohe Bildflüssigkeit und Energieeffizienz erreichen werden.

Das für das günstigere Segment gedachte iPhone 18e Modell wird etwas einfachere Merkmale aufweisen. Es wird mit einem 6,12-Zoll LTPS OLED-Panel ausgestattet sein. Während die Bildschirmauflösung bei 1,5K liegt, bleibt die Bildwiederholrate bei 60 Hz. Dies ist die typische Strategie von Apple, um Käufer in verschiedenen Preisklassen anzusprechen.

Zuverlässigkeit des Insiders und Zukunftsaussichten

Digital Chat Station hat bereits in der Vergangenheit viele wichtige Neuigkeiten aus der Technologiewelt als einer der Ersten veröffentlicht. So wurden beispielsweise die Spezifikationen des Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro genau vorhergesagt, und es wurden erste Informationen darüber geteilt, dass das Realme GT 7 Pro Smartphone ein helles Samsung-Display erhalten würde. Daher werden auch die Prognosen zu Apple von Experten ernst genommen.

Derzeit arbeiten Apple-Ingenieure nicht nur an technischen Daten, sondern auch an neuen Formfaktoren. Berichte über die zweite Generation des faltbaren iPhone Ultra Modells zeigen, dass das Unternehmen eine würdige Antwort auf Samsung und andere Wettbewerber in diesem Segment vorbereitet. Das Jahr 2027 wird voraussichtlich ein Wendepunkt für Apple-Smartphones.