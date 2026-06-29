Flipper Devices stellt Produktivitäts-Gadget Busy Bar vor

Der Schöpfer des Flipper Zero, beliebt bei Hackern und Technikbegeisterten — das in London ansässige Unternehmen Flipper Devices — hat seine Ausrichtung leicht geändert und das neue Busy Bar Gadget präsentiert. Dieses Gerät ist darauf ausgelegt, die Produktivität des Benutzers im Arbeitsablauf zu steigern, die Zeit effizient zu verwalten und andere über den Beschäftigungsstatus zu informieren. Dies berichtet Techcrunch.com Bericht gibt an.

Optisch ähnelt die Busy Bar einer Tischuhr, die mit verschiedenen Tasten und Drehreglern ausgestattet ist. Die Vorderseite des Geräts verfügt über ein 72x16 Pixel LED-Matrix-Display, das 16 Millionen Farben unterstützt und eine Helligkeit von 400 nits aufweist. Ein spezieller Sensor passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Umgebung an. Auf der Rückseite befindet sich ein zusätzlicher Monochrom-Bildschirm, der Status, Timer und Batterieladung anzeigt.

Technische Daten und Funktionalität

Das Gerät liefert nicht nur visuelle Informationen, sondern kann über einen kleinen Lautsprecher an der Seite auch Benachrichtigungen und benutzerdefinierte Töne abspielen. Oben befinden sich eine Modus-Auswahltaste, eine Start/Stop-Taste und ein Drehregler zur Navigation durch die Menüs. Die Busy Bar bietet Konnektivität über Wi-Fi, Bluetooth und USB; ihr 3250 mAh Akku hält im aktiven Modus bis zu 8 Stunden und im Standby-Modus bis zu zwei Wochen.

Die Hauptaufgabe des Gadgets besteht darin, den Beschäftigungsgrad des Benutzers anzuzeigen. Beispielsweise können Remote-Mitarbeiter über dieses Display Personen zu Hause signalisieren, dass sie gerade mit einer wichtigen Aufgabe beschäftigt sind. Zudem verfügt das Gerät über Funktionen zum Einstellen beliebter Pomodoro-Timer und zum Blockieren ablenkender Apps, um die Produktivität zu steigern.

Smart-Home-System und Software

Laut ixbt.com ist die Busy Bar Matter-zertifiziert. Das bedeutet, dass sie in Smart-Home-Ökosysteme von Amazon, Apple und Google integriert werden kann. Benutzer können andere intelligente Geräte im Haus basierend auf dem Status des Geräts automatisieren. Wenn Sie beispielsweise an einer Videokonferenz teilnehmen, wechselt das Gerät dank macOS-Integration automatisch in den Status "On Call" und schaltet Benachrichtigungen stumm.

Für Entwickler wird die Busy Bar mit Open Firmware geliefert. Programmierer können eigene Widgets mithilfe von Python- und TypeScript-Bibliotheken sowie über HTTP API und MQTT erstellen. Das Unternehmen plant die Veröffentlichung von Apps für iOS, Android und macOS; eine Windows-Version wird etwas später folgen.

Der Verkauf der Busy Bar wird voraussichtlich am 14. Juli beginnen. Die ersten 3.000 Käufer können das Gadget für 199 $ erwerben, danach beträgt der offizielle Preis 249 $. Flipper Devices beabsichtigt, in Zukunft weiteres Zubehör wie Wandhalterungen und Schutzgläser auf den Markt zu bringen.