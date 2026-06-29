Der chinesische Tech-Gigant TCL strebt einen Weltrekord in der Fernsehproduktion an. Das Unternehmen erhöht seine Investitionen in der Zhongkai High-Tech-Zone und plant eine deutliche Erweiterung seiner Produktionskapazitäten. Sobald das Projekt voll ausgelastet ist, wird dieser Standort mit über 50 Millionen produzierten Fernsehern pro Jahr zur größten industriellen Basis der Welt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com wird dieses Projekt auf der Basis von TCL Kingstar Appliance umgesetzt, der größten Sparte der TCL-Gruppe. Das 1994 gegründete Unternehmen ist nach wie vor das Herzstück der Produktion des Konzerns. Mit der neuen Expansionsstrategie will China seine Führungsposition nicht nur auf dem heimischen Markt, sondern auch global festigen.

Globaler Cluster und strategische Partnerschaft

Die Zhongkai-Zone in Huizhou ist ein bedeutender Cluster der Industrie für Ultra HD-Displays. Hier haben nicht nur TCL, sondern auch weltweit bekannte Marken wie CSOT, Asahi Glass und Mogao Technology ihre Kapazitäten gebündelt. In der Region sind 3 Großunternehmen mit einem Umsatz von über 10 Milliarden Yuan sowie 45 Unternehmen mit einem Umsatz von über 100 Millionen Yuan tätig.

TCL beschränkt sich nicht nur auf China, sondern verfügt auch über Fabriken auf internationaler Ebene. Das Unternehmen unterhält große Produktionsstätten in Ländern wie Vietnam, Mexiko, Brasilien und Pakistan. Auch auf dem Markt in Usbekistan haben sich die Produkte der Marke durch ihr Preis-Leistungs-Verhältnis und ihre Qualität einen Namen gemacht.

Der Aufstieg der Mini LED-Technologie

Derzeit gehören TCL-Fernseher in über 20 Ländern weltweit zu den Top 3 bei den Verkaufszahlen. Besonders im Segment der modernen Fernseher auf Basis der Mini LED-Technologie sind die Wachstumsraten beeindruckend. Statistiken zufolge stiegen die Auslieferungen dieser Produkte im ersten Quartal 2024 um 102,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auf den internationalen Märkten wuchs die Nachfrage nach Mini LED-Fernsehern sogar noch schneller – um fast 178,3 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Verbraucher von herkömmlichen Bildschirmen zu neuen Technologien mit höherer Helligkeit und besserem Kontrast wechseln. Die neue Super-Fabrik wird dazu dienen, diese wachsende Nachfrage zu decken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Initiative von TCL erhebliche Auswirkungen auf die Preise und den technologischen Wettbewerb auf dem globalen TV-Markt haben wird. Es wird erwartet, dass die Steigerung der Produktionskapazität auf 50 Millionen Einheiten die Produktkosten senkt und die Verbreitung innovativer Lösungen weiter vorantreibt.