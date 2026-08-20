Chelsea Gibt Kadernummern Für Die Neue Saison Bekannt

Chelsea hat vor der bevorstehenden neuen Saison die offiziellen Rückennummern seiner Spieler bestätigt. Zu den auffälligsten Änderungen gehört, dass Stürmer João Pedro die legendäre Nummer 9 erhalten hat, berichtet talkSPORT. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Da sich die Mannschaft unter Cheftrainer Xabi Alonso in einem tiefgreifenden Umbruch befindet, steht diese Entscheidung besonders im Mittelpunkt. João Pedros neue Nummer ist eine verdiente Belohnung für seine herausragenden Leistungen in der vergangenen Saison.

Neue Kaderänderungen Und Rückennummern

Laut talkSPORT erzielte João Pedro in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 20 Tore und bereitete neun weitere vor. Zudem wurde er zum Spieler der Saison gewählt. Deshalb übernimmt er die Nummer 9, die zuvor Liam Delap getragen hatte.

Liam Delap trägt künftig die Nummer 12. Der Stürmer spielte seit seinem Wechsel von Ipswich Town im Jahr 2025 mit der Nummer 9, erzielte in der vergangenen Saison jedoch nur drei Tore in 47 Einsätzen. Daher ist seine Zukunft an der Stamford Bridge ungewiss.

Die Anwesenheit von Stürmern wie Nicolas Jackson und Marc Guiu im Kader hat Delap noch weiter vom Stammplatz entfernt. Trotz seines Fünfjahresvertrags wird erwartet, dass er den Klub vor Ende des Transferfensters verlässt. Der Spieler würde zwar lieber in der Premier League bleiben, doch auch der italienische Klub Como zeigt Interesse.

Änderungen In Abwehr Und Mittelfeld

Unter Xabi Alonso wurden auch die Rückennummern anderer Spieler aktualisiert. Wesley Fofana erhielt insbesondere die Nummer 3, die zuvor Marc Cucurella getragen hatte. Seit seinem Wechsel von Leicester City hatte Fofana die Nummern 33 und 29 getragen.

Der Rekordtransfer des Teams, Morgan Rogers, wird in der neuen Saison mit der Nummer 17 auflaufen. Zuvor trugen Eden Hazard, Mohamed Salah und Raheem Sterling diese Nummer. Mykhailo Mudryk, der die Freigabe für seine Rückkehr erhalten hat, übernimmt die Nummer 33, während seine frühere Nummer 10 an Cole Palmer vergeben wurde.