Framework stellt modulares Notebook mit aktualisierten Prozessoren vor

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Framework stellt modulares Notebook mit aktualisierten Prozessoren vor

Framework, bekannt für seine modularen und leicht zu reparierenden Gadgets, hebt eines seiner beliebtesten Geräte, ein Notebook im Kleinformat, auf die nächste Stufe. Laut Ixbt.com ist das Gerät nun mit Intel-Prozessoren der nächsten Generation ausgestattet und erzielt dadurch eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz. Ixbt.com berichtet .

Die wichtigste Neuerung ist die Möglichkeit, die neuesten Prozessoren der Intel-Wildcat-Lake-Familie einzubauen. Bisher waren Käufer auf die Chips Core i3-1315U oder Core i5-1334U beschränkt, nun können sie zwischen den neuen Modellen Core 3 304, Core 5 320 und Core 7 350 wählen.

Hohe Energieeffizienz und lange Akkulaufzeit

Laut Hersteller hat allein der Austausch des Prozessors der alten Generation gegen ein neues Modell die Akkulaufzeit des Notebooks durch einen einzigen technischen Schritt sofort um 70 % erhöht. Der Hauptgrund für diesen enormen Zuwachs gegenüber der ursprünglichen Version mit einem Core-Prozessor der 13. Generation ist die außergewöhnliche Effizienz der neuen Chips.

Diese Prozessoren verfügen über fünf oder sechs Kerne und sind eher auf Energieeffizienz als auf extrem hohe Rechenleistung ausgelegt. Dadurch kann das Gerät länger ohne Aufladen betrieben werden, was für unterwegs besonders praktisch ist.

Die wichtigsten technischen Daten

Obwohl die Prozessoren aktualisiert wurden, bleiben die übrigen Hauptkomponenten und das Design des Notebooks unverändert. Das kompakte Modell bietet unter anderem:

  • Ein 12,2-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1200p
  • Einen 50-Wh-Akku
  • Die modernen drahtlosen Verbindungsstandards Thunderbolt 4 und Wi-Fi 7
  • Ein wandelbares Design, mit dem sich das Notebook in ein Tablet verwandeln lässt
  • Mehrere leuchtende Farbvarianten und ein modulares Design
Dank seines modularen Ansatzes ermöglicht Framework Nutzern weiterhin, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen und Komponenten auszutauschen. Dies trägt dazu bei, Elektroschrott zu reduzieren und die Lebensdauer der Technologie zu verlängern.

Nach der Preisgestaltung auf dem Markt kostet die Basisversion des Geräts ohne Arbeitsspeicher 630 Euro. Entscheidet sich der Nutzer zusätzlich für 8 GB RAM und eine 512 GB SSD, steigt der Gesamtpreis auf 805 Euro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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