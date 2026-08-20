Gwyneth Paltrow veranstaltet ein privates Dinner zu Ehren von Sam Altman

Laut Puck plant die Hollywood-Schauspielerin und Unternehmerin Gwyneth Paltrow ein privates Dinner zu Ehren von Sam Altman, dem OpenAI-Chef und einer der führenden Persönlichkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Veranstaltung soll am 29. August im Haus der bekannten Schauspielerin in den Hamptons stattfinden, wobei nur ein ausgewählter Kreis von Gästen erwartet wird. Techcrunch.com berichtet .

Den Berichten zufolge findet der Abend unter Ausschluss der Medien und off the record statt. Gwyneth Paltrow ist nicht nur als berühmter Filmstar, sondern auch als Gründerin der Wellness-Marke Goop und aktive Venture-Capital-Investorin bekannt. Über Kinship Ventures, einen Fonds, den sie 2021 gemeinsam mit Moj Mahdara gründete, investiert sie in Technologie-Startups.

Künstliche Intelligenz und Venture Capital

Laut Unterlagen der Securities and Exchange Commission (SEC) investierte der von Paltrow gegründete Fonds bereits 2023 in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Kinship Ventures unterstützt außerdem weitere fortschrittliche AI-Projekte, darunter das Programmierwerkzeug Lovable und Nectar Social, eine AI-gestützte Marketingplattform.

In den vergangenen Jahren hat die Hollywood-Schauspielerin ihr Interesse an Technologien der künstlichen Intelligenz offen gezeigt. Sie betonte mehrfach, dass sie moderne AI-Tools aktiv bei der Leitung ihres Unternehmens Goop einsetzt. Zudem hat ihr Projekt Goop Kitchen Räumlichkeiten im Hauptsitz des San Franciscoer Unternehmens Anthropic angemietet, was die zunehmende Verbindung zwischen den beiden Branchen weiter verdeutlicht.

Personalwechsel und Verbindungen

Die Annäherung zwischen Technologiegiganten und der Hollywood-Elite beschränkt sich nicht auf Veranstaltungen wie diese. Anfang dieses Jahres nahm OpenAI Charles Porch unter Vertrag, den Vanity Fair als „Promi-Flüsterer“ bezeichnete. Diese Personalpolitik und das bevorstehende Dinner zeigen, dass die OpenAI-Führung ihre Beziehungen zu den kulturellen und medialen Kreisen der USA weiter ausbauen will.

Bisher haben sich weder Goop noch Vertreter von OpenAI offiziell zu dem privaten Treffen geäußert. Dennoch sorgt das Zusammentreffen eines der einflussreichsten Technologieführer mit einer bekannten Persönlichkeit aus dem Showbusiness in der Tech-Community für großes Interesse.