Barcelona will seine Offensive zum Ende des Transferfensters verstärken

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Barcelona will seine Offensive zum Ende des Transferfensters verstärken

Der 2:1-Sieg gegen Al-Ahli im traditionellen Gamper-Pokal wurde im Camp Nou in festlicher Atmosphäre gefeiert. Laut Berichten der Mundo Deportivo äußerten sich Barcelonas Sportdirektor Deco und Cheftrainer Hansi Flick nach dem Spiel offen zu den weiteren Plänen des katalanischen Klubs für das Transferfenster. Der Klub bestätigte, dass er sich besonders auf die Verstärkung der Offensive konzentriert. Wie Goal.com berichtet.

Hansi Flick betonte nach dem Spiel erneut, dass die Mannschaft dringend einen klaren Mittelstürmer, also einen Spieler für die Position der Nummer neun, benötigt. Der deutsche Trainer lobte Decos Arbeit auf dem Transfermarkt und zeigte sich zuversichtlich, dass der benötigte Spieler bis zum Ende der Transferperiode zum Team stoßen wird. Flick erklärte, dass er gemeinsam mit der Vereinsführung nach der bestmöglichen Lösung suche.

Robert Lewandowski zu ersetzen, wird schwierig

Laut Deco gestaltet es sich schwierig, die Abgänge im Kader zu kompensieren. Zwar wurde der Abschied von Ferran Torres durch die Verpflichtung neuer Spieler aufgefangen, doch einen Angreifer auf dem Niveau von Robert Lewandowski zu finden, sei eine große Herausforderung. Der Sportdirektor räumte ein, dass der polnische Stürmer in der Vereinsgeschichte eine ganze Ära geprägt habe und nur schwer zu ersetzen sei.

Dennoch prüft Barcelonas Führung in den letzten Tagen des Transferfensters aufmerksam die Möglichkeiten auf dem Markt. Deco zufolge verfügt der Klub auch über interne Optionen, arbeitet jedoch intensiv an der besten Lösung, die der Mannschaft im Laufe der Saison helfen kann. Der Klub betonte, dass jede Verpflichtung sorgfältig abgewogen werde und ausschließlich der Verbesserung der Mannschaft dienen solle.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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