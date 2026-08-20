Am Mittwochabend schloss der spanische FC Barcelona seine traditionelle Saisonvorbereitung mit einem Spiel gegen den ägyptischen Klub Al Ahly im Joan-Gamper-Pokal ab. Die unterhaltsame und hart umkämpfte Partie im Spotify Camp Nou endete mit einem knappen 2:1-Sieg der Katalanen. Das Spiel gab nicht nur Aufschluss über die Verfassung der Mannschaft vor der neuen Saison, sondern löste auch lebhafte Diskussionen in der spanischen Presse aus. Goal.com berichtet .

Laut Mundo Deportivo zeigte Barcelona trotz des Sieges eine Leistung, die deutlich unter dem gewohnten Niveau lag. Der Auftritt der Gastgeber wurde kritisiert, und die Zeitung überschrieb ihren Bericht mit den Worten: "Barcelona, weit von seiner gewohnten Form entfernt, beginnt seine Heimkampagne." Experten zufolge ist die Mannschaft unter dem deutschen Trainer Hansi Flick noch weit von dem Spielniveau entfernt, das sie zeigen sollte.

Die Helden des Spiels und die Kritisierten

Die katalanische Presse zeigte sich mit den Leistungen einiger Führungsspieler unzufrieden. Das junge Talent Lamine Yamal blieb in der ersten Halbzeit wirkungslos, während der französische Außenverteidiger Jules Koundé ebenfalls zeigte, dass er noch nicht in Bestform ist. Dennoch konnten sich einige Akteure in der Offensive positiv präsentieren.

Die größte Aufmerksamkeit und positive Bewertungen erhielten der ägyptische Stürmer Hamza Abdelkarim und der brasilianische Flügelspieler Raphinha. Beide trafen und leisteten einen wichtigen Beitrag zum Sieg ihrer Mannschaft. Besonders Hamza Abdelkarim überzeugte mit drei Schüssen auf das Tor und wurde als effektivster Spieler auf dem Platz ausgezeichnet.

Rückkehr ins Spotify Camp Nou

Die Partie hatte für Barcelona auch deshalb eine besondere Bedeutung, weil die Mannschaft nach einer rund zweieinhalbmonatigen Pause in ihr Heimstadion Spotify Camp Nou zurückkehrte. Das letzte Spiel an diesem Ort hatte im Mai des vergangenen Jahres zum Ende der La-Liga-Saison stattgefunden.

Obwohl das Ergebnis positiv ausfiel, zeigte die Qualität der Leistung, dass auf den Trainerstab noch zahlreiche Aufgaben warten. Hansi Flicks Spieler müssen bis zu den bevorstehenden Pflichtspielen ihren Spielrhythmus wiederfinden und ihre Schwächen abstellen. Die Fans hoffen in der neuen Saison auf einen deutlich überzeugenderen Auftritt ihrer Lieblingsmannschaft.