Diego Moreira ist offiziell Milan-Spieler

Der italienische Klub Milan setzt seine Transferaktivitäten fort und hat den talentierten Flügelspieler Diego Moreira von Strasbourg verpflichtet. Der Verein gab den Transfer auf seiner offiziellen Website bekannt und betonte, dass der Deal auch finanziell von großer Bedeutung ist. Goal.com berichtet .

Demnach ist der Fußballer in Mailand eingetroffen, hat die medizinische Untersuchung erfolgreich absolviert und den Vertrag unterschrieben. Um den Transfer abzuwickeln, verbrachte Berater Jorge Mendes mehr als sechs Stunden im Casa Milan – ein Zeichen für die weitere Festigung der Zusammenarbeit zwischen den Parteien.

Langfristiger Vertrag und eine legendäre Rückennummer

Die Vereinbarung zwischen Milan und dem Spieler läuft bis zum 30. Juni 2031. Zudem erhält der Neuzugang die Rückennummer 22, die der legendäre Kaká getragen und mit der er in der Vereinsgeschichte bleibende Spuren hinterlassen hatte. Diego Moreira äußerte sich zu dieser Chance und machte keinen Hehl daraus, dass er aufgeregt sei und kaum glauben könne, was gerade geschehe.

Der am 6. August 2004 im belgischen Lüttich geborene Diego Moreira durchlief im Laufe seiner Entwicklung die Akademien mehrerer namhafter Klubs. Erfahrungen sammelte er bei Standard Lüttich, wo er ausgebildet wurde, sowie bei Benfica. Mit Benficas Jugendmannschaft gewann er in der Saison 2021/22 die UEFA Youth League und den U20-Interkontinentalpokal.

Große Erfahrung in ganz Europa

Mit Benfica debütierte der Flügelspieler in der Qualifikation zur UEFA Champions League, bevor er im Sommer 2023 zu Chelsea wechselte. Am 30. August desselben Jahres kam er im League Cup gegen Wimbledon erstmals für die Profimannschaft des Londoner Klubs zum Einsatz. Außerdem lief er in der Saison 2023/24 für den französischen Klub Olympique Lyonnais auf.

Nachdem der Spieler im Sommer 2024 fest zu Strasbourg gewechselt war, überzeugte er in Frankreich und entwickelte sich dank seiner Schnelligkeit, Technik und taktischen Vielseitigkeit zu einem der auffälligsten jungen Spieler der Ligue 1. Seine Leistungen für Strasbourg weckten das Interesse der Milan-Scouts.

Schritte auf der internationalen Bühne

Auf internationaler Ebene spielte Diego Moreira zunächst für Portugals Jugendnationalmannschaften verschiedener Altersklassen und die U21-Auswahl und nahm an der UEFA-U21-Europameisterschaft 2023 teil. Ab 2025 entschied er sich jedoch für Belgien und kam in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 sowie in der Endrunde des Turniers zum Einsatz.