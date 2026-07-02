Zlatko Dalic nennt gefährlichsten Aspekt Portugals

Der Cheftrainer der kroatischen Nationalmannschaft, Zlatko Dalic, lobte seinen Gegner vor dem entscheidenden Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Portugal.

Der Experte bezeichnete Portugal als eine der stärksten Mannschaften der Welt und betonte, dass Cristiano Ronaldo das Spiel zu jedem Zeitpunkt entscheiden kann.

«Eine der stärksten Mannschaften der Welt»

Zlatko Dalic würdigte insbesondere den Kader Portugals und das allgemeine Niveau der Mannschaft.

«Dies ist eine der stärksten Nationalmannschaften der Welt», sagte der kroatische Cheftrainer.

Seiner Meinung nach verfügen die Portugiesen nicht nur über starke Spieler, sondern auch über einen Trainerstab, der auf höchstem Niveau arbeitet.

Hohe Anerkennung für Martinez' Arbeit

Dalic lobte auch die Arbeit des portugiesischen Cheftrainers Roberto Martinez.

«Sie haben einen großartigen Cheftrainer, der fantastische Arbeit leistet. Das hat er zuerst in Belgien und nun auch in Portugal bewiesen», sagte er.

Der kroatische Fachmann stellte fest, dass Martinez seine Ideen erfolgreich in die Mannschaft integriert und Portugal zu einem gefährlichen Gegner gemacht hat.

Ronaldo kann jederzeit treffen

Als er über die portugiesische Offensive sprach, ging Dalic besonders auf Cristiano Ronaldo ein.

«Sie haben mit Cristiano Ronaldo jemanden in ihren Reihen, der in jeder Minute ein Tor erzielen kann», sagte der Trainer.

Die kroatischen Verteidiger werden jede Bewegung des portugiesischen Stürmers während des gesamten Spiels genauestens kontrollieren müssen.

Worin liegt die Hauptstärke Portugals?

Laut Dalic ist die größte Stärke Portugals das hohe technische Können und die Ballkontrolle der Spieler.

«In dieser Hinsicht sind sie sehr stark, kreieren viele gefährliche Situationen und versuchen stets, das Spiel zu kontrollieren», sagte er.

Aus diesem Grund ist der Kampf im Mittelfeld und die Unterbindung des freien Spielraums für den Gegner für Kroatien von entscheidender Bedeutung.

Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein

Die Nationalmannschaften von Portugal und Kroatien treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander.

Das Spiel findet am 3. Juli statt. Die siegreiche Mannschaft sichert sich den Einzug ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Das Duell zwischen dem von Ronaldo geführten Portugal und dem erfahrenen Kroatien wird als eine der kompromisslosesten Begegnungen des Turniers erwartet.