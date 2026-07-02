Lucy Bronze verlängert Vertrag bei Chelsea: Wichtige Entscheidung für den Londoner Club

Die erfahrene Verteidigerin der englischen Nationalmannschaft der Frauen, Lucy Bronze, hat sich entschieden, ihren aktuellen Vertrag beim Londoner Club Chelsea zu verlängern. Diese Einigung ist eine willkommene Nachricht für die Fans angesichts der Unsicherheiten im Sommer-Transferfenster. Gemäß dem neuen Vertrag wird die erfahrene Spielerin eine weitere Saison lang die Farben der "Blues" vertreten. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Bronze hatte bei ihrem Wechsel zum Londoner Club im Jahr 2024 einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ihr vorheriges Abkommen sollte diesen Sommer auslaufen, doch die Vereinsführung und Cheftrainerin Sonia Bompastor hielten es für notwendig, die Erfahrung der Spielerin zu bewahren. Laut Goal.com wurde der neue Vertrag offiziell am Donnerstag bekannt gegeben, zwei Tage nach Ablauf des vorherigen Vertrages.

Der ehemalige Star von Barcelona und Lyon beweist bei Chelsea ihre Vielseitigkeit, indem sie nicht nur als Rechtsverteidigerin, sondern auch in der Innenverteidigung eingesetzt wird. Obwohl der Wettbewerb nach der Ankunft der Australierin Ellie Carpenter zunahm, konnte Bronze ihren Platz in der Startelf behaupten. Die Spielerinin zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung und betonte, dass der Umzug des Clubs zum Stamford Bridge und das Streben nach neuen Zielen sie motivieren.

Schwierigkeiten auf dem Transfermarkt

Die Vertragsverlängerung mit Lucy Bronze war für Chelsea von großer Bedeutung, da der Club derzeit auf dem Transfermarkt auf ernsthafte Hindernisse stößt. Nachdem führende Stürmerinnen wie Sam Kerr und Catarina Macario das Team verlassen hatten, wurde die Verstärkung der Offensive zur Hauptaufgabe. Doch die Erreichung dieser Ziele gestaltet sich schwierig.

Zunächst wurden Verhandlungen mit Manchester City-Stürmerin Khadija Shaw geführt, doch die Jamaika-Nationalspielerin entschied sich, ihrem Club treu zu bleiben. Anschließend bot Chelsea eine Rekordsumme für das 19-jährige schwedische Talent Felicia Schroder, doch der junge Star unterschrieb letztlich bei Real Madrid.

Zudem lehnte Salma Paralluelo, die sich von Barcelona verabschiedete, das Angebot des Londoner Clubs ab. Berichten zufolge entsprachen die Gehaltsforderungen der 22-Jährigen (über 1 Million Pfund pro Jahr) nicht den Vorstellungen der Chelsea-Führung. Derzeit konkurrieren Top-Clubs wie Arsenal, PSG und Lyon um Paralluelo.

Die Chelsea-Fans warten nun auf Neuigkeiten über das Schicksal anderer Teammitglieder — Hannah Hampton und Aggie Beever-Jones. Auch deren Verträge laufen bald aus, und es wird erwartet, dass der Club versucht, sie zu halten. Der Verbleib einer erfahrenen Spielerin wie Bronze wird dazu beitragen, das interne Klima im Team zu stabilisieren.