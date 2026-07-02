iPhone 18 Pro Max soll Rekord-Akku erhalten

Das zukünftige Flaggschiff von Apple, das iPhone 18 Pro Max, wird voraussichtlich den kapazitätsstärksten Akku in der Geschichte der Smartphones besitzen. Jüngste Leaks in den sozialen Netzwerken deuten darauf hin, dass das neue Gerät eine deutlich längere Akkulaufzeit als die Vorgängergenerationen bieten wird. Diese Neuerung ist besonders für aktive Nutzer und Mobile-Gaming-Fans von großer Bedeutung. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut der Publikation ixbt.com könnte die Akkukapazität des iPhone 18 Pro Max je nach Verkaufsregion variieren. Dies hängt direkt mit dem internen Aufbau und den physischen Komponenten des Geräts zusammen. Insbesondere die globalen und europäischen Versionen mit einem physischen nano-SIM-Kartenslot werden mit einem Akku von 5235 mAh ausgestattet. Dieser Wert liegt fast 8,5 Prozent über dem des erwarteten iPhone 17 Pro Max.

Das Problem mit dem SIM-Kartenslot und dem internen Platz

Interessanterweise wird die Modifikation für den US-Markt, die ausschließlich die eSIM- Technologie nutzt, einen noch größeren Akku erhalten. Die Akkukapazität soll dort 5425 mAh betragen. Die Ingenieure haben den durch den Verzicht auf den physischen SIM-Kartenslot gewonnenen Platz genutzt, um die Akkugröße zu erhöhen. Dies wäre der höchste Wert in der Geschichte der iPhone-Reihe und bedeutet eine Steigerung von 6,6 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration.

Quellen zufolge stimmen diese Informationen genau mit den Vermutungen von Insidern aus Apples Lieferkette überein. Es wird erwartet, dass die Pro Max-Serie zum ersten Mal in ihrer Geschichte die 5000 mAh-Marke überschreitet. Da für Nutzer in Usbekistan in der Regel Modelle für den globalen und asiatischen Markt importiert werden, ist es wahrscheinlich, dass in unserer Region die Versionen mit physischer SIM-Karte und etwas geringerer Akkukapazität dominieren werden.

Wettbewerb und Markttrends

Obwohl Apple nach eigenen Standards einen großen Sprung macht, sind chinesische Smartphone-Hersteller in diesem Bereich bereits weit voraus. Beispielsweise ist das kürzlich auf dem chinesischen Markt erschienene Modell Honor X80 Pro Max mit einem riesigen Akku von 11.000 mAh ausgestattet. Zudem unterstützt es eine Schnellladetechnologie mit 90 W.

Apple hat stets mehr Wert auf Software und die Energieeffizienz des Prozessors als auf die reine Akkugröße gelegt. Neue Chips und ein optimiertes iOS-System im iPhone 18 Pro Max werden eine maximale Nutzung dieser Akkukapazität ermöglichen. Obwohl diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt wurden, ist das Bestreben des Tech-Giganten zur Steigerung der Energieautonomie deutlich erkennbar.