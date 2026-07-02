Pivotal Ventures, die von Melinda French Gates gegründete Investmentgesellschaft, beteiligte sich als Lead-Partner an der Auflegung des zweiten Fonds der Venture-Firma Magnify Ventures. Der neu geschaffene Fund II konnte 46,6 Millionen US-Dollar einsammeln und richtet sich primär an die Finanzierung von Startups, die technologische Lösungen für den sozialen Sektor und Familienbedürfnisse entwickeln. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Magnify Ventures, 2021 von Joanna Drake und Julie Wroblewski gegründet, ist im Bereich der sogenannten „Care Economy“ tätig. Dieser Sektor umfasst assistive Robotik, Cybersicherheit für Familien und AI-Systeme für die Haushaltsführung. Laut TechCrunch werden die Mittel des neuen Fonds in Projekte für Heimsysteme, Gesundheitswesen und Fintech-Infrastruktur für Familien fließen.

Harmonie von Technologie und sozialer Verantwortung

Magnify Ventures hatte seinen ersten Fonds im Jahr 2022 mit 52 Millionen US-Dollar aufgelegt. Auch damals trat Pivotal Ventures als Hauptinvestor auf. Bisher hat das Unternehmen vielversprechende Startups wie Kinside im Bereich Kinderbetreuung sowie Till Financial, spezialisiert auf die Verwaltung von Kinderkosten, unterstützt.

Pivotal Ventures unter der Leitung von Melinda French Gates ist nicht nur als Investor, sondern auch als Initiator für sozialen Wandel bekannt. Das Unternehmen investiert aktiv in Plattformen zur Pflege von Senioren und Patienten, wie Papa und Seen Health. Solche Projekte dienen als wichtige Brücke, um moderne Technologien mit menschlichen Bedürfnissen zu verknüpfen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan wächst in den letzten Jahren das Interesse an finanzieller Bildung für Familien und Fernlerntechnologien. Dass globale Akteure wie Magnify Ventures diesen Bereich fokussieren, deutet darauf hin, dass AI und Robotik künftig nicht nur in der Industrie, sondern im Alltag jedes Haushalts, insbesondere bei der Pflege von Senioren und Kindern, eine entscheidende Rolle spielen werden.

Experten zufolge wird der Start von Fund II das Vertrauen in sozial orientierte Startups auf dem Venture-Markt weiter stärken. Dies trägt wiederum zur Erweiterung eines technologischen Ökosystems bei, das nicht nur auf Profit ausgerichtet ist, sondern reale gesellschaftliche Probleme löst.