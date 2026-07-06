Telefon-Revolution: 4 neue Nokia-Geräte mit Künstlicher Intelligenz

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Telefon-Revolution: 4 neue Nokia-Geräte mit Künstlicher Intelligenz

In einer Ära, in der Smartphones die Welt beherrschen, dachten Sie, Tastenhandys seien Geschichte? Keineswegs! Die Firma HMD , die Telefone unter der beliebten Marke Nokia herstellt, hat alle überrascht und gleich vier neue Tastenhandy-Modelle vorgestellt: Nokia 200 4G, Nokia 210 4G, Nokia 215 4G (2nd Edition) und Nokia 235 4G (2nd Edition).

Das Interessanteste daran ist, dass es sich nicht nur um einfache Handys mit Taschenlampe handelt. Sie haben einen echten KI-Assistenten (Künstliche Intelligenz) integriert!

KI auf einem Tastenhandy? Ja, das stimmt!

Das Hauptmerkmal der neuen Modelle ist eine spezielle Taste auf der Tastatur, die den KI-Assistenten startet. Dieser Sprachassistent kann problemlos die folgenden einfachen und nützlichen Befehle ausführen:

  • Taschenlampe einschalten und Kamera öffnen;

  • Wecker und wichtige Erinnerungen einstellen;

  • Einen bestimmten Kontakt anrufen;

  • Einfache Fragen beantworten, die Sie interessieren.

Wichtige Information: HMD stellt diesen KI-Dienst für die ersten 180 Tage (ein halbes Jahr) völlig kostenlos zur Verfügung. Nach Ablauf dieser Testphase ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, um den KI-Assistenten weiter zu nutzen.

Was ist der Unterschied zwischen den Modellen? (Vergleich)

Die vier neuen Modelle unterscheiden sich in Bildschirmgröße und Kameraqualität. Zur Übersicht vergleichen wir sie in der folgenden Tabelle:

Modellname

Bildschirmgröße

Kameramodul

Nokia 200 4G

2,4 Zoll

VGA oder 2 MP je nach Modell

Nokia 210 4G

2,4 Zoll

VGA oder 2 MP je nach Modell

Nokia 215 4G (2nd Edition)

2,8 Zoll

VGA oder 2 MP je nach Modell

Nokia 235 4G (2nd Edition)

2,8 Zoll

VGA oder 2 MP je nach Modell

Moderne Funktionen und traditionelle Qualität

Obwohl die neuen Geräte ein klassisches Design haben, sind ihre inneren Funktionen deutlich moderner geworden. Alle vier Modelle bieten folgende gemeinsame Vorteile:

  • 4G-Netzwerk: Sorgt für hochwertige und schnelle Verbindung.

  • USB Type-C Anschluss: Kein Suchen nach alten Ladegeräten mehr; moderne Kabel passen.

  • S30+ Betriebssystem: Sorgt dafür, dass die Telefone schnell und flüssig laufen.

  • Xpress Chat Dienst: Ermöglicht Videoanrufe und das Senden von Sprachnachrichten.

  • Langlebiger Akku und Radio: Die Telefone halten ihre Ladung sehr lange. Zudem ist ein traditionelles FM-Radio vorhanden (außer beim Nokia 200 4G Modell, das kein Radio hat).

Für wen sind diese Telefone gedacht?

Die Integration von KI in Tastenhandys war eine der ungewöhnlichsten und interessantesten Entscheidungen von HMD in letzter Zeit. Das Unternehmen glaubt, dass diese neuen Funktionen die Nutzung für Anwender komfortabler und angenehmer machen, die keine großen, komplexen Smartphones benötigen, aber dennoch nicht auf moderne digitale Möglichkeiten verzichten möchten.

NokiaHMDNokia 200 4GNokia 215 4G
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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