„Ich kann keine Hand gegen eine Frau erheben“: Konflikt in Osch sorgt für großes Aufsehen

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„Ich kann keine Hand gegen eine Frau erheben“: Konflikt in Osch sorgt für großes Aufsehen

Ein Vorfall in der Stadt Osch, Kirgisistan, hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Berichten und verbreiteten Videos zufolge versuchte ein männlicher Händler, seine selbst angebauten Erdbeeren außerhalb des Marktes zu verkaufen, nachdem ihm der Zutritt zum Marktgelände verweigert worden war. Es heißt, dass mehrere Händlerinnen und ein Mann ihn daraufhin angriffen, ihn schlugen und seine Kleidung zerrissen.

Die Aufnahmen, in denen der Mann keinen Widerstand leistet und sagt: „Ich kann keine Hand gegen eine Frau erheben“, lösten unter Nutzern sozialer Netzwerke eine große Debatte aus. Der Vorfall sorgte in kürzester Zeit für großes Aufsehen und zog die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf sich.

Nach öffentlicher Kritik und Diskussionen wurde bekannt gegeben, dass der Bürgermeister von Osch dem Mann einen Platz für den Verkauf seiner Waren auf dem Marktgelände zugewiesen hat.

Zudem wurden die am Streit beteiligten Frauen von den Strafverfolgungsbehörden zur Rechenschaft gezogen. Berichten zufolge wurden die Frauen zu einer zweitägigen Verwaltungshaft verurteilt.

Der Vorfall wird auch in Kirgisistan intensiv diskutiert, wobei verschiedene Meinungen zu Marktordnungen, Unternehmerrechten und dem Umgang mit Konflikten im öffentlichen Raum geäußert werden.

OschKirgisistanMarktkonfliktMenschenrechteSoziale Medien
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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