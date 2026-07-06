Verfolgen Sie das Spiel Portugal gegen Spanien live bei uns

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Verfolgen Sie das Spiel Portugal gegen Spanien live bei uns

Das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Portugal und Spanien Zamin.uz kann über einen Live-Ticker auf der Website verfolgt werden.

Die Partie beginnt am 7. Juli um 00:00 Uhr. Während des Spiels werden Tore, gefährliche Angriffe, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie Schiedsrichterentscheidungen in Echtzeit berichtet.

Für Portugal werden Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und João Félix auf dem Platz stehen. Spanien setzt auf Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo und Rodri.

Fans, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben die Möglichkeit, die Details der Partie Minute für Minute auf Zamin.uz zu verfolgen.

Live-TickerLIVE
10
Bruno Fernandes (Portugal) führt die Ecke aus, findet aber keinen Mitspieler und die Verteidiger klären den Ball.
9
Joao Felix (Portugal) versuchte einen Pass in den Strafraum, aber die Verteidiger klärten den Ball. Der Ball ging ins Aus und der Linienrichter zeigte auf die Eckfahne. Portugal führt einen Eckball aus.
8
Mikel Oyarzabal (Spanien) nahm den Ball an der Strafraumgrenze an, doch sein Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei.
7
João Cancelo (Portugal) schoss von außerhalb des Strafraums, aber der Ball ging knapp über die Latte.
6
Hervorragende Ballkontrolle und Passspiel von Spanien. Sie erhöhen den Ballbesitz und versuchen, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen und bei schnellen Kontern zuzuschlagen.
3
Mikel Oyarzabal (Spanien) hatte eine gute Chance, den Spielstand zu ändern. Er lief auf das Tor zu und gab einen flachen Distanzschuss ab, doch Diogo Costa war zur Stelle und parierte.
2
Der Schiedsrichter pfiff nach einem groben Foul von Lamine Yamal (Spanien).
1
Die erste Halbzeit hat begonnen.
23:59
Spanien stößt an.
23:32
Anthony Taylor leitet das heutige Spiel.
23:31
In den Spieldetails können Sie die Startaufstellungen beider Mannschaften einsehen.
23:31
Guten Tag, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker, in dem wir Sie in Echtzeit über alle Ereignisse des Spiels informieren.
PortugalSpanienCristiano RonaldoLamine YamalZamin.uzLive-Ticker
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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