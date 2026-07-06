Das Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Portugal und Spanien Zamin.uz kann über einen Live-Ticker auf der Website verfolgt werden.

Die Partie beginnt am 7. Juli um 00:00 Uhr. Während des Spiels werden Tore, gefährliche Angriffe, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie Schiedsrichterentscheidungen in Echtzeit berichtet.

Für Portugal werden Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes und João Félix auf dem Platz stehen. Spanien setzt auf Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo und Rodri.

Fans, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben die Möglichkeit, die Details der Partie Minute für Minute auf Zamin.uz zu verfolgen.