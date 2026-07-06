Amazon-Konkurrent Bookshop.org kooperiert mit Kobo: Der E-Book-Markt verändert sich

Bookshop.org, einer der Hauptkonkurrenten von Amazon auf dem E-Book-Markt, gab bekannt, dass bis Ende dieses Jahres die Unterstützung für Kobo E-Reader-Geräte von Rakuten eingeführt wird. Dies ist eine erwartete Neuigkeit für Leser, die unabhängige Buchhandlungen unterstützen möchten, aber digitale Formate gegenüber Papierbüchern bevorzugen. Dies berichtete Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Lange Zeit stützte sich der Prozess des Kaufs von Büchern aus unabhängigen Läden auf Kobo-Geräten auf veraltete Methoden und komplexe technische Schritte. Viele Nutzer berichteten von Schwierigkeiten beim Kauf von E-Books in ihren bevorzugten lokalen Läden. Die neue Integration zwischen Bookshop.org und Kobo zielt genau darauf ab, dieses Problem zu lösen.

Verzögerungen liegen hinter ihnen

Ursprünglich war diese Partnerschaft für 2025 geplant, doch die Fristen wurden später auf 2026 verschoben. Anfang dieses Jahres gab es sogar Befürchtungen, dass das Projekt auf unbestimmte Zeit gestoppt worden sei. Bookshop.org-Gründer und CEO Andy Hunter bestätigte jedoch, dass sich die Situation zum Positiven gewendet hat. Seinen Worten zufolge haben sich die Parteien über Geschäftsbedingungen und Fragen des Digital Rights Management (DRM) geeinigt.

Hunter betonte in einem Interview mit ixbt.com, dass die Verzögerungen durch einen Mangel an Engineering-Ressourcen und strenge Anforderungen der Verlage an das digitale Rechtemanagement verursacht wurden. Derzeit werden alle technischen Hürden beseitigt, und das System soll bis Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

Vorteile von E-Readern

Warum bevorzugen Nutzer Geräte wie Kobo gegenüber iOS- oder Android-Apps? Dafür gibt es mehrere Gründe:

Die E-ink-Technologie ermüdet die Augen nicht und ermöglicht das Lesen selbst unter Sonnenlicht;

Die Akkulaufzeit des Geräts reicht für mehrere Wochen;

Eine rein auf das Lesen ausgerichtete Benutzeroberfläche lenkt den Nutzer nicht ab.

Bookshop.org verkauft E-Books derzeit über seine mobilen Apps. Die Integration mit Kobo ermöglicht es der Plattform jedoch, eine würdige Alternative zum Amazon Kindle-Ökosystem zu schaffen. Dies ist auch für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan wichtig, da die Expansion internationaler Plattformen den lokalen Lesern eine größere Auswahl bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Partnerschaft zwischen Bookshop.org und Kobo nicht nur eine technologische Neuerung ist, sondern auch ein wichtiger Schritt, damit kleine und unabhängige Buchhandlungen im digitalen Zeitalter überleben können. Nun können Leser sowohl moderne Technologien nutzen als auch zum Umsatz der Läden in ihrer Region beitragen.