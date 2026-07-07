Virgil van Dijk könnte Liverpool verlassen: Milan ist der Hauptanwärter auf den Verteidiger

Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk sieht sich mit ernsthaften Fragen zu seiner Zukunft beim Merseyside-Klub konfrontiert. Da der Vertrag des erfahrenen niederländischen Verteidigers nur noch ein Jahr läuft, versuchen mehrere europäische Spitzenklubs, ihn zu verpflichten. Insbesondere der italienische AC Mailand hat Van Dijk als Hauptziel zur Verstärkung der Abwehr auserkoren. Dies berichtet Goal.com .

Laut ausländischen Medien, darunter Goal.com, plant Milan unter dem neuen Cheftrainer Amorim einen radikalen Umbruch des Kaders. Sollte der Transfer zustande kommen, könnte Van Dijk im San Siro an der Seite von Stars wie Christian Pulisic und Luka Modric spielen. Solche Gerüchte sorgen bei den Liverpool-Fans für Unruhe, da das Team eine tragende Säule seiner Erfolge der letzten Jahre verlieren könnte.

Veränderungen an der Anfield Road und Personalprobleme

Liverpool befindet sich derzeit in einer Phase des großen Umbruchs. Die aufeinanderfolgenden Abgänge von Trainern wie Jürgen Klopp und Arne Slot sowie von Leistungsträgern wie Mohamed Salah und Andy Robertson haben das Umfeld im Verein verändert. Für den neuen Cheftrainer Andoni Iraola bleibt Van Dijk nicht nur ein Abwehrbollwerk, sondern eine wichtige Figur für die Stabilität innerhalb der Mannschaft.

Die Liverpool Echo dementiert diese Berichte jedoch und betont, dass die Vereinsführung den Kapitän halten möchte. Dennoch ist ein Transfer aufgrund der auslaufenden Vertragslaufzeit und der Offenheit des Spielers für neue Herausforderungen nicht ausgeschlossen. Neben Milan soll auch der türkische Klub Fenerbahçe Interesse am Spieler zeigen.

Die Probleme in der Defensive von Liverpool beschränken sich nicht nur auf Van Dijk. Auch ein weiterer Verteidiger, Joe Gomez, hat erklärt, dass er noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen habe. In Anbetracht der Tatsache, dass Ibrahima Konate bereits zu Real Madrid gewechselt ist, könnten die Abgänge von Van Dijk und Gomez Iraola nur mit unerfahrenen Youngstern wie Jeremy Jacquet und Giovanni Leoni zurücklassen.

Auch im Mittelfeld des Vereins ist die Lage instabil. Ein weiterer italienischer Gigant, Inter, zeigt ernsthaftes Interesse am Eigengewächs Curtis Jones. Während Liverpool sein Eigengewächs auf 35 Millionen Pfund schätzt, haben die Mailänder bisher 22 Millionen Pfund geboten. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Jones liegen derzeit auf Eis.