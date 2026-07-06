Der globale Technologiemarkt durchläuft im Jahr 2026 eine Phase tiefgreifender Transformation. Trotz Rekordgewinnen setzen große IT-Giganten ihre massiven Stellenstreichungen fort. Als Hauptgrund für diesen Prozess wird die rasante Einführung von KI-Technologien genannt. Laut Daten von Layoffs.fyi haben allein in diesem Jahr bereits über 120.000 Mitarbeiter in der Branche ihren Arbeitsplatz verloren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Microsoft gab am Montag bekannt, 2,1 Prozent seiner weltweiten Belegschaft, also etwa 4.800 Stellen, abzubauen. Obwohl die Unternehmensführung betonte, dass diese Stellen nicht direkt durch KI ersetzt würden, räumte sie ein, dass künstliche Intelligenz die Arbeitsweise verändert und viele tägliche Aufgaben automatisiert. Dieser Trend verbreitet sich wie eine „Epidemie“ in der gesamten Branche.

Die Lage bei Großunternehmen und der KI-Faktor

Laut einem Ende Juni veröffentlichten Bericht hat Oracle in den letzten 12 Monaten 21.000 Mitarbeiter entlassen. In seinem jährlichen Finanzbericht erklärte das Unternehmen offen, dass die Implementierung von KI-Technologien in betriebliche Prozesse auch in Zukunft zu einem Personalabbau führen könnte. Dies ist ein wichtiges Signal für Schwellenländer wie Usbekistan und zeigt auf, welche Fähigkeiten auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt gefragt sein werden.

Google (Alphabet) bildet hierbei keine Ausnahme. Das Unternehmen optimiert sein Personal in der Cloud-Sparte, selbst während die Einnahmen um 63 Prozent gestiegen sind. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen wählte Google den Weg schrittweiser Kürzungen, anstatt eine einzige große Zahl zu verkünden. Schätzungen zufolge wurden 2026 bis zu 3.000 Ingenieure entlassen.

Meta: Hat 8.000 Mitarbeiter entlassen, aber 7.000 Personen in neue KI-Bereiche versetzt.

Hat 8.000 Mitarbeiter entlassen, aber 7.000 Personen in neue KI-Bereiche versetzt. Cisco: Trotz Einnahmen, die über den Erwartungen lagen, wurden 4.000 Stellen gestrichen, um Ressourcen auf KI und Cybersicherheit zu konzentrieren.

Trotz Einnahmen, die über den Erwartungen lagen, wurden 4.000 Stellen gestrichen, um Ressourcen auf KI und Cybersicherheit zu konzentrieren. GitLab: Hat sich von 14 Prozent der Belegschaft getrennt, um in die KI-Infrastruktur zu investieren.

Hat sich von 14 Prozent der Belegschaft getrennt, um in die KI-Infrastruktur zu investieren. Intuit: Entließ 3.000 Mitarbeiter, um die Komplexität zu reduzieren und sich auf KI-Produkte zu fokussieren.

Das Paradoxon von Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit

Laut einer Analyse der Beratungsfirma Challenger, Gray & Christmas war der Mai der Monat mit den meisten Entlassungen der letzten Jahre, wobei KI als häufigster Grund genannt wurde. Obwohl Cloudflare den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte (639,8 Millionen Dollar) verzeichnete, entschied sich das Unternehmen, 20 Prozent seiner Belegschaft zu entlassen.

Experten sind der Meinung, dass Technologieunternehmen nach der übermäßigen Expansion während der Pandemie nun ihre Strukturen straffen. Dieser Prozess dient nicht nur der Kosteneinsparung, sondern auch der Mobilisierung von Ressourcen für das KI-Rennen, das als Haupttreiber der Zukunft gilt. Dies erfordert von Fachkräften auf dem globalen Arbeitsmarkt zunehmend Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologien.