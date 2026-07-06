Belkin stellt neue 45W Powerbank mit integriertem Kabel vor

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Belkin stellt neue 45W Powerbank mit integriertem Kabel vor

Belkin, eine der weltweit führenden Marken für Zubehör, hat seine neue kompakte und leistungsstarke Powerbank vorgestellt. Das Gerät zeichnet sich nicht nur durch seine Kapazität aus, sondern auch durch die Schnellladefunktion, die für moderne Smartphones und Tablets unerlässlich ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist das integrierte USB-C-Kabel. Dies erspart Nutzern das Mitführen zusätzlicher Kabel. Laut ixbt.com wurde das Gadget vorerst auf dem chinesischen Markt zu einem Preis von 269 Yuan (ca. 35 USD) eingeführt.

Die Kapazität der Powerbank beträgt 10.000 mAh. Dies reicht aus, um moderne iPhone- oder Samsung-Flaggschiffe mindestens zweimal vollständig aufzuladen. Die maximale Ausgangsleistung des Geräts beträgt 45W, was nicht nur das Laden von Smartphones, sondern auch von energieeffizienten Laptops wie dem MacBook Air ermöglicht.

Technische Möglichkeiten und Schnittstellen

Die Ingenieure von Belkin haben das Gerät mit drei Anschlüssen ausgestattet. Das integrierte USB-C-Kabel liefert 45W Leistung, und der separate USB-C-Anschluss am Gehäuse bietet dieselbe Leistung. Für Geräte älterer Generationen ist ein 18W USB-A-Anschluss vorgesehen. Dies ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Gadgets.

An der Seite des Geräts befindet sich ein spezielles digitales Display. Dieser Bildschirm zeigt dem Benutzer den verbleibenden Akkustand in exakten Prozent an. Dies ist eine wesentlich komfortablere und präzisere Lösung als herkömmliche LED-Anzeigen.

Beim Design hat sich das Unternehmen für einen klassischen und modernen Stil entschieden. Das neue Modell ist in drei Farben erhältlich: Schwarz (Black), Blau (Blue) und Sandfarben (Sand). Aufgrund seiner kompakten Maße wird es als praktisches Zubehör für den Alltag und auf Reisen erwartet.

Belkin-Produkte sind auf dem usbekischen Markt als hochwertige und zuverlässige Premium-Accessoires bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses neue Modell bald bei lokalen Einzelhändlern und in Online-Shops erhältlich sein wird. Die Kombination aus hoher Leistung und integriertem Kabel hebt es deutlich von der Konkurrenz ab.

BelkinPower BankTechnologieGadgetsUSB-C
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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