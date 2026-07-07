66 Hotdogs in 10 Minuten: Amerikanischer Rekordhalter verblüfft erneut alle

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66 Hotdogs in 10 Minuten: Amerikanischer Rekordhalter verblüfft erneut alle

Während manche Menschen durch Leistungen in Sport, Wissenschaft oder Kunst in die Geschichte eingehen wollen, werden andere durch ungewöhnliche Rekorde weltbekannt. Joey Chestnut aus den USA ist so ein Mensch, und er hat erneut bewiesen, dass er beim Hotdog-Essen unübertroffen ist.

Der amerikanische Rekordhalter gewann zum 18. Mal die Meisterschaft im traditionellen Hotdog-Wettessen. Dafür gelang es ihm, in nur 10 Minuten 66 Hotdogs zu verzehren und seine Konkurrenten erneut hinter sich zu lassen.

Joey Chestnut gilt als der erfolgreichste Teilnehmer in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Im Laufe der Jahre hat er mehrfach Rekordergebnisse erzielt und ist zum absoluten Spitzenreiter im Hotdog-Essen geworden.

Zur Information: Chestnuts höchstes Ergebnis wurde 2021 verzeichnet. Damals aß er 76 Hotdogs in 10 Minuten, brach seinen eigenen Rekord und sicherte sich damit einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde.

Sein neuester Sieg wurde auch in den sozialen Medien breit diskutiert und sorgte bei vielen Nutzern für Staunen.

Joey ChestnutHotdog-WettessenWeltrekordNathan's FamousWettessen
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Charos
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