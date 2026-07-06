Schmuck im Wert von 4 Millionen Euro aus französischem Museum gestohlen

Im Nordosten Frankreichs gelegen, Lalique-Museumwurde Schauplatz eines großen und aufsehenerregenden Raubüberfalls. Unbekannte drangen in das Museum ein und stahlen wertvollen Schmuck mit einem geschätzten Gesamtwert von fast 4 Millionen Euro.Dies berichtete die Publikation France 24 .

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum 6. Juli im Museum in der Stadt Wingen-sur-Moder. Ermittlungen zufolge drangen die Täter gegen 05:30 Uhr in das Gebäude ein und begaben sich direkt in den Ausstellungsraum, in dem die wertvollsten Schmuckstücke aufbewahrt werden.

Nach ersten Schätzungen wurden etwa 20 einzigartige Schmuckstücke aus dem Museum entwendet. Der genaue materielle Schaden wird derzeit noch ermittelt, aber Experten gehen von einem Wert von mehreren Millionen Euro, möglicherweise nahe 4 Millionen Euro, aus.

Nach dem Vorfall beschloss die Museumsleitung, die Einrichtung für einige Tage zu schließen , um die Sicherheit zu gewährleisten und Untersuchungen durchzuführen.

Berichten zufolge wurde während des Diebstahls der Sicherheitsalarm ausgelöst. Als der Bereich jedoch überprüft wurde, traf die Reinigungskraft des Museums als erste am Tatort ein und verständigte sofort die Polizei.

Derzeit werten die Strafverfolgungsbehörden die Aufnahmen der Überwachungskameras sorgfältig aus. Die Ermittler führen umfangreiche Untersuchungen durch, um die Täter zu identifizieren, ihre Fluchtroute nachzuvollziehen und die gestohlenen Wertsachen zu finden.