Eine brandneue und nützliche Funktion, die „Grüne Welle“, wurde für Nutzer des Navigationssystems 2GIS im russischen Sankt Petersburg eingeführt. Diese Technologie berechnet eine empfohlene Geschwindigkeit, die es Fahrern ermöglicht, mehrere aufeinanderfolgende Ampeln ohne anzuhalten zu passieren, während sie sich an die Verkehrsregeln halten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Dieser Dienst ist eine logische Fortsetzung der Funktion zur Anzeige von Ampelsignalen in Echtzeit, die im Frühjahr in der Stadt eingeführt wurde. Laut ixbt.com arbeitet der neue Algorithmus durch die Analyse von Ampelzyklen, Abständen zwischen Kreuzungen und der aktuellen Fahrzeuggeschwindigkeit.

Eine Kombination aus Effizienz und Sicherheit

Die Entwickler betonen, dass das System den Fahrern in den meisten Fällen eine Geschwindigkeit von 45–60 km/h empfiehlt. Je nach den spezifischen Straßenverhältnissen kann dieser Wert in einigen Abschnitten jedoch niedriger sein. Dieser Ansatz trägt dazu bei, den Verkehrsfluss gleichmäßig zu halten.

Einer der Hauptvorteile der neuen Funktion besteht darin, dass sie häufiges Anhalten, erneutes Beschleunigen und abruptes Bremsen reduziert. Dies wiederum trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch erheblich zu senken und die Menge der in die Umwelt abgegebenen Schadstoffe zu verringern.

Das „Grüne Welle“-System funktioniert nur in Gebieten, die mit intelligenten Ampeln ausgestattet sind. Die Daten werden von der Direktion für Verkehrsorganisation der Stadt Sankt Petersburg bereitgestellt. Derzeit kann das System auf den wichtigsten Verkehrsarterien wie dem Moskowski-, Leninski- und Kamennoostrowski-Prospekt genutzt werden.

Plattformen und Zukunftspläne

Derzeit ist die neue Funktion in den neuesten Versionen der 2GIS-App für iOS und Android verfügbar. Die Entwickler planen, diese Funktion in naher Zukunft auch in Apple CarPlay und Android Auto zu integrieren.

Die Einführung solcher Technologien ist auch für die Bedingungen in Usbekistan relevant. Während in Großstädten wie Taschkent schrittweise „intelligente Ampelsysteme“ eingeführt werden, könnte die Integration von Navigations-Apps in die städtische Infrastruktur ein wichtiger Faktor zur Verringerung von Staus sein.