Eine neue Ära im Autoverkauf: Startup Bidbus veranstaltet Auktionen unter Händlern

Der Verkauf eines Gebrauchtwagens zu einem profitablen Preis war schon immer ein komplexer Prozess. Oft geben sich Besitzer entweder mit einem schnellen, aber niedrigeren Preis über Dienste wie Carvana zufrieden, oder sie müssen Autohäuser aufsuchen, was Zeit und Nerven kostet. Das in Los Angeles gegründete Startup Bidbus bietet eine moderne Lösung für dieses Problem: Das Unternehmen organisiert Auktionen unter Händlern in Echtzeit und garantiert Verkäufern den höchsten Preis, ohne dass sie das Haus verlassen müssen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Wie TechCrunch berichtet, hat Bidbus in einer von Ibex Investors angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 15 Millionen Dollar eingesammelt, um seine Aktivitäten auszuweiten. An dieser Finanzierung beteiligten sich auch Mucker Capital, FJ Labs und andere große Risikokapitalfonds. Das Hauptziel des Startups ist es, über Kalifornien und Texas hinaus den Automobilmarkt landesweit transparenter zu gestalten.

Das Funktionsprinzip der Bidbus-Plattform ist einfach und effektiv: Der Autobesitzer stellt Informationen über sein Fahrzeug ein, woraufhin Händler mehrere Stunden lang gegeneinander konkurrieren und Gebote abgeben. Die Gründer des Startups betonen, dass ein solches Wettbewerbsumfeld es dem Verkäufer ermöglicht, durchschnittlich 2.000 bis 3.000 Dollar mehr zu erzielen. Dies liegt deutlich über den Angeboten traditioneller Online-Ankäufer.

Markteffizienz und Transparenz

CEO Duke Yan sagt, die Idee sei aus persönlicher Erfahrung entstanden. Als er versuchte, das Auto seiner Mutter zu verkaufen und von Händlern sehr niedrige Preise erhielt, versammelte er alle Käufer in einem Gruppenchat. Unerwarteterweise begannen die Händler, sich gegenseitig zu überbieten und den Preis in die Höhe zu treiben. "Das Problem auf dem Gebrauchtwagenmarkt liegt nicht in der Finanzierung, sondern in der Markteffizienz. Verbraucher kennen den wahren Wert ihres Eigentums nicht, und Händler haben Schwierigkeiten, qualitativ hochwertige Ware zu finden", sagt Yan.

Bidbus bietet nicht nur Verkäufern, sondern auch Händlern Komfort. Autohäuser sind zwar an die Teilnahme an Auktionen gewöhnt, aber Bidbus liefert ihnen die hochwertigsten und "frischesten" Autos direkt von Privatbesitzern. Dieser Prozess entwickelt sich für Händler zum schnellsten und zuverlässigsten Weg, ihren Bestand aufzufüllen.

Um die Nutzererfahrung noch ansprechender zu gestalten, ließ sich das Startup von Aktienhandels-Apps wie Robinhood und dem sozialen Netzwerk TikTok inspirieren. Auf der Plattform werden Preiserhöhungen in großen Schriftarten im Live-Stream-Modus angezeigt. Dies ermutigt Nutzer, Screenshots des Prozesses in sozialen Netzwerken zu teilen und neue Kunden auf die Plattform zu locken.

In einer Zeit, in der sich auch auf dem Markt in Usbekistan die Prozesse des Autokaufs und -verkaufs auf digitale Plattformen verlagern, könnte der Erfolg eines Modells wie Bidbus neue Standards in der Branche setzen. Die Preisbildung durch Marktwettbewerb ist die fairste Lösung für Verkäufer und Käufer gleichermaßen. Derzeit arbeitet das Startup an der Verbesserung seiner Algorithmen und der Erweiterung seiner Händlerbasis.