Der Londoner Chelsea Klub hat einen weiteren spektakulären Transfer vollzogen. Das englische Team hat offiziell die Verpflichtung des talentierten Flügelspielers Geovany Quenda von Sporting CP aus Lissabon mit einem langfristigen Vertrag bestätigt. Dieser Transfer ist die logische Fortsetzung der Strategie des Londoner Klubs, junge Talente zu verpflichten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat der 19-jährige Spieler einen Achtjahresvertrag bei den "Blues" unterschrieben, der bis 2034 läuft. Es wird berichtet, dass Chelsea für diesen Transfer 50 Millionen Euro an den portugiesischen Klub gezahlt hat. Quenda gilt als eines der vielversprechendsten jungen Talente Europas und kann sowohl als Flügelstürmer als auch als Wing-Back eingesetzt werden.

Erfolge bei Sporting

Geovany Quenda hatte sich bereits in der portugiesischen Liga bewiesen. Er absolvierte insgesamt 86 Spiele für Sporting, erzielte 9 Tore und gab 17 Vorlagen. Besonders seine Leistung in der Saison 2024/25 zog die Aufmerksamkeit von Experten auf sich. In jener Saison bestritt er 54 Spiele und trug maßgeblich zum "Double" (Meisterschaft und Pokal) seines Teams bei.

Das junge Talent konnte zudem einige Rekorde brechen. Er wurde der jüngste Spieler in der Geschichte von Sporting, der in seiner Debütsaison ein Tor erzielte. Darüber hinaus schrieb Quenda Geschichte als jüngster portugiesischer Spieler, der in der Champions League traf.

Neue Herausforderung und Ziele

Nach dem Transfer verbarg der Spieler seine Begeisterung nicht: "Ich bin sehr glücklich, hier zu sein.ist ein großartiges Team und ich freue mich darauf, an der Stamford Bridge zu spielen. Der Verein hat Vertrauen in junge Spieler wie mich gesetzt, und ich bin stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein."

Quenda äußerte seine Bereitschaft, sich unter dem neuen Trainer Xabi Alonso weiterzuentwickeln. Er betonte, dass es seine Hauptaufgabe sei, dem Team zu Trophäen zu verhelfen und auf dem Platz alles zu geben. Der junge Flügelspieler hat nicht nur auf Vereinsebene überzeugt, sondern wurde auch in das Team des Turniers bei der U-Europameisterschaft mit der portugiesischen Jugendnationalmannschaft berufen.

Für Fußballfans ist dieser Transfer interessant, da Chelsea in den letzten Jahren eine Politik der radikalen Verjüngung des Kaders verfolgt. Die Ankunft eines technisch versierten und schnellen Spielers wie Quenda wird den Wettbewerb in der englischen Premier League zweifellos weiter verschärfen. Nun wird der portugiesische Flügelspieler versuchen, seine internationalen Erfolge beim Londoner Klub fortzusetzen.