Liegt die Zukunft der KI in Videospielen: General Intuition schlägt einen neuen Ansatz vor

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Liegt die Zukunft der KI in Videospielen: General Intuition schlägt einen neuen Ansatz vor

Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) setzen sich die revolutionären Veränderungen fort. Während große Sprachmodelle wie ChatGPT und Claude heute bei der Textverarbeitung hervorragende Ergebnisse liefern, weisen Experten auf ihre Grenzen beim Verständnis der physischen Welt hin. Das in New York ansässige Startup General Intuition schlägt vor, Daten aus Videospielen zu nutzen, um genau diese Lücke zu schließen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das von Jeff Bezos unterstützte Unternehmen hat kürzlich 320 Millionen Dollar an Investitionen erhalten, womit sein Gesamtwert auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen ist. Wie im Equity-Podcast von TechCrunch bekannt wurde, gehören Coatue, Eric Schmidt sowie Forscher von MIT und Google DeepMind zu den Hauptinvestoren des Projekts. Dies zeugt vom großen Vertrauen der Branchenriesen in Spieldaten.

Warum reichen Internetdaten nicht aus?

Der CEO von General Intuition, Pim de Witte, erklärt, dass sich herkömmliche Sprachmodelle auf Internet-Texte stützen. Um jedoch das Niveau einer allgemeinen Künstlichen Intelligenz (AGI) zu erreichen, muss ein System verstehen, wie sich Dinge in Zeit und Raum bewegen. Statische Internetdaten sind unzureichend, um die Gesetze der physischen Welt zu lehren, während Videospiele in dieser Hinsicht als fertige Simulationen dienen.

Die physikalischen Gesetze, die Interaktion von Objekten und komplexe visuelle Szenarien in Videospielen sind das beste Trainingsgelände für KI. General Intuition, das aus der Plattform Medal TV hervorgegangen ist, hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese Datenbank zu nutzen, um "Weltmodelle" (world models) zu erstellen. Es wird erwartet, dass diese Modelle beispiellose Möglichkeiten für Robotik und autonome Systeme bieten.

Ethik und Verteidigungsfragen

Neue Technologien bringen immer spezifische Risiken und ethische Fragen mit sich. In seinem Interview schloss Pim de Witte nicht aus, dass diese Modelle in Zukunft für Verteidigungs- und Militärzwecke eingesetzt werden könnten. Dies stellt das Unternehmen vor die Aufgabe, strenge ethische Grenzen zu setzen. Eine auf Spieldaten basierende Intelligenz könnte nicht nur virtuelle, sondern auch strategische Entscheidungen im wirklichen Leben beeinflussen.

Für Länder auf dem Weg der technologischen Entwicklung, wie Usbekistan, sind solche Innovationen von großer Bedeutung. Für lokale Entwickler und KI-Spezialisten wird es die Wettbewerbsfähigkeit sichern, wenn sie sich nicht nur auf textbasierte Modelle beschränken, sondern multimodale und simulationsbasierte Systeme erforschen. Die Erfahrung von General Intuition zeigt, dass die leistungsstärksten KI-Systeme der Zukunft nicht in Bibliotheken, sondern in virtuellen Welten ausgebildet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Videospiele nicht mehr nur Unterhaltungsmittel sind, sondern zu einer Datenquelle werden, die die komplexesten technologischen Probleme der Menschheit lösen kann. Wenn General Intuition seinen Plan erfolgreich umsetzt, könnten wir bald Roboter erleben, die die physische Welt so wahrnehmen und verstehen wie Menschen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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