Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceXAI hat offiziell sein neuestes KI-Modell Grok 4.5 angekündigt. Dies ist das erste große Update seit dem Börsengang des Unternehmens, das aufgrund seiner Leistung und Wirtschaftlichkeit einen ernsthaften Wettbewerb für Branchenführer darstellen dürfte. Das neue Modell verspricht hohe Geschwindigkeit bei komplexen Aufgaben zu niedrigen Kosten. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Im offiziellen Blog des Unternehmens heißt es, dass Grok 4.5 für die Automatisierung täglicher intellektueller Aufgaben wie Programmierung, Anwendungsentwicklung, Büroarbeit, wissenschaftliche Forschung und Textverarbeitung konzipiert ist. Laut Vertretern von SpaceXAI verfügt dieses Modell über eine doppelt so hohe „Token-Effizienz“ wie andere führende Systeme, was die Kosten für die Nutzung von KI-Diensten erheblich senkt.

Leistung auf Opus-Niveau und hohe Geschwindigkeit

Elon Musk verglich die neue Entwicklung auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X mit dem leistungsstärksten Opus-Modell von Anthropic. Laut Musk ist Grok 4.5 in seinen Fähigkeiten mit Opus vergleichbar, arbeitet jedoch deutlich schneller und ist kostengünstiger. Nach positivem Feedback von Beta-Testern wurde beschlossen, das Modell der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Interne Bewertungsergebnisse zeigen, dass das Modell Grok 4.5 mit Opus 4.7 konkurrieren kann. SpaceXAI verfolgt auch bei der Preisgestaltung eine aggressive Politik: 2 $ pro 1 Million Eingabe-Token und 6 $ pro Ausgabe-Token. Zum Vergleich: Beim Modell Opus 4.7 liegen diese Werte bei 5 $ bzw. 25 $, was Grok 4.5 für Unternehmen und Entwickler deutlich attraktiver macht.

Heftiger Wettbewerb auf dem KI-Markt

Derzeit findet auf dem KI-Markt ein regelrechtes Rennen um Preis und Leistung statt. Das teuerste Sol-Modell von OpenAI kostet beispielsweise zwischen 5 $ und 30 $ pro 1 Million Token. Die Einführung von Grok 4.5 zu einem so niedrigen Preis könnte andere Giganten dazu zwingen, ihre Preispolitik zu überdenken.

Bemerkenswert ist, dass das Update von SpaceXAI mit dem nächsten großen Release von OpenAI zusammenfällt. Berichten zufolge plant OpenAI, am Donnerstag sein leistungsstärkstes Modell GPT 5.6 zu veröffentlichen. Zuvor war die Veröffentlichung dieses Modells aus Sicherheitsgründen von der US-Regierung eingeschränkt worden.

Das Aufkommen günstiger und effizienter Modelle wie Grok 4.5 eröffnet auch Nutzern und Entwicklern in Usbekistan neue Möglichkeiten. Insbesondere für Startups, die Ressourcen sparen und eine hohe Leistung erzielen wollen, erleichtert der Rückgang der Token-Preise die Integration von KI in ihre Produkte.